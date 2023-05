Il mélange les sports de combat

S’il a longtemps foulé les tatamis de judo, le natif de Sept-Îles, Maxim Côté, se retrouve sur de nouvelles surfaces de combat. Le sportif de 26 ans s’adonne maintenant au jujitsu, aux arts martiaux mixtes (MMA), à la boxe et à la lutte.

Maxim Côté, qui vit à Montréal, se concentre surtout sur les arts martiaux mixtes et le jujitsu.

Ces deux disciplines qu’il pratique lui servent dans son apprentissage. Il s’est tourné vers ces autres sports il y a trois ans, voulant essayer quelque chose d’autre, « être plus complet dans des sports de combat. »

« Les MMA, c’est un mélange des autres sports. J’ai besoin de ces sports (jujitsu, boxe et lutte) », a-t-il dit. Il trouve cet art plus technique et plus libre. « C’est 80% au sol, 20% debout. Il y a moins de règlements aussi. » Pour le jujitsu, c’est un mélange du judo et de la lutte (libre).

Toujours plus haut

Celui qui a fait ses classes à l’Académie de judo de Sept-Îles caresse de belles ambitions pour ces deux sports de prédilection.

« Je veux aller le plus loin, où je serai capable de me rendre, compétitionner au plus haut niveau et m’améliorer chaque jour. »

Il ne se met toutefois aucune pression pour les MMA, voulant y aller à son rythme. « Je ne mets pas de limite. » Dans la Montreal Fight League, il occupe le premier rang chez les 185 lb, grâce à trois victoires en autant d’affrontements.

En jujitsu, il aimerait faire un podium au Championnat du monde grade D, qui aura lieu en Pologne, au mois d’août. L’an prochain, il souhaite obtenir sa qualification pour le rendez-vous de l’élite à Las Vegas en 2024, soit une compétition réunissant les meilleurs de chacun des continents (par catégorie de poids).

La lutte, pour laquelle il a notamment pris part à quelques tournois, et la boxe, pour laquelle il a livré des combats, sont des compléments aux deux autres sports.

« La lutte m’apporte plus d’expérience et je peux voir ce que j’ai à améliorer ailleurs. Pour la boxe, je n’ai pas d’objectif. » Ses années de judo lui servent à travers ses disciplines, particulièrement au jujitsu.

Maxim Côté sera d’un Super Fight de jujitsu le 21 mai à Bethlehem, en Pennsylvanie, aux États-Unis, deux jours après un combat de boxe à Montréal.

Il a dans l’idée de continuer à long terme, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de s’améliorer. « C’est une passion. »

Quand il n’est pas en train de s’entraîner, le Septilien, aux études au baccalauréat en administration des affaires à l’UQAM, donne des cours, de groupe ou privé, en jujitsu.