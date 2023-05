Que le Tournoi Orange Alouette commence!

Si c’est le calme plat sur les terrains, ce ne sera plus le cas dès 18h avec le début des matchs de la 42e édition du Tournoi Orange Alouette.

L’attente est finie pour le Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles. Après quatre ans, c’est enfin le retour de ce rendez-vous sportif et social prisé.

C’est sur le coup de 17h que la 42e édition prendra son envol en ce jeudi 4 mai avec le volet mini-volley Clémentines IOC au gymnase de l’école Jean-du-Nord. 53 équipes de jeunes du primaire, la relève, prendront d’assaut les terrains. Pour le volet régulier, c’est dès 18h que ça commence.

« C’est un début qui est fébrile. On a moins d’acquis (en raison de la pause de trois ans) qu’avant. Tout était à refaire », de dire le président du Tournoi Orange Alouette, Jeannot Vich.

Malgré un léger manque de bénévoles pour certains secteurs, il soutient que les gens ont répondu présents.

Par ailleurs, s’il doutait de la réponse des partenaires financiers, il a été rassuré par l’engagement du milieu d’affaires. « Ce qui est le plus valorisant, c’est le retour de nos partenaires financiers. Nos majeurs (Alouette et la Ville de Sept-Îles) ont renouvelé à long terme. Ça nous permet de continuer à bâtir. »

Les participants ont aussi démontré qu’ils avaient hâte à ce retour avec un nombre record d’inscriptions (379 équipes). « On sent l’engouement et le désir des gens d’avoir du plaisir dans un cadre sportif », soutient M. Vich.

Plusieurs équipes proviennent de l’extérieur de la région. « Ce seront des retombées importantes pour Sept-Îles. Ce sont 1 500 personnes de l’extérieur qui profiteront des attraits. »