Pour les 60 ans de Place de Ville et Place Sept-Îles, un partenariat avec la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles est mis en place. Photo courtoisie.

Pour leur 60e anniversaire, Place de Ville et Place Sept-Îles redonnent à la communauté

Le 60e anniversaire de Place de Ville et de Place Sept-Îles qui aura lieu en juin sera souligné sous le signe du divertissement et d’un nouveau partenariat qui vise à redonner à la communauté.

Un nouveau partenariat avec la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles fait partie des nouveautés que Place de Ville et Place Sept-Îles met en place pour leurs 60e ans.

« Nous avons choisi de nous associer à cette cause afin de concrétiser l’importance d’investir dans l’économie locale, en plus d’orienter nos actions dans l’optique de redonner à la communauté », dit la directrice générale de Place de Ville et Place Sept-Îles, Catherine Martin, par voie de communiqué.

Un encan virtuel est organisé à titre de première activité caritative et les profits seront remis à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles.

Dans un local près du Super C, le public pourra découvrir une partie des items disponibles offerts par les marchands.

L’encan débute ce jeudi 8 h et se termine le 15 mai 20 h. Les gens qui souhaitent participer à l’encan virtuel pourront le faire via la page web de Place de Ville.

De plus, des locaux seront offerts gratuitement à Opération Nez Rouge pour la durée de leurs besoins.

Faire rayonner la communauté

Dans l’optique d’occuper l’espace de manière conviviale, Place de Ville invite la population à soumettre des idées de projets tels que des expositions, des activités jeunesse, la mise en valeur d’artistes locaux, ou tout autre projet qui fera rayonner la communauté. Toutes les idées peuvent être transmises par courriel à Catherine Martin au cmartin@placedeville.com.

De plus, les citoyens sont invités à transmettre des photos d’archives personnelles en lien avec Place Sept-Îles ou Place de Ville dans le but de créer une exposition temporaire qui présentera la transformation de l’endroit au fil du temps. Les photos peuvent être transmises directement à Place de Ville ou par courriel au bboudreault@placedeville.com.

Pour en savoir plus concernant l’horaire des festivités, la population est invitée à consulter le site web de Place de Ville et de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles.