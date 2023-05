Havre-Saint-Pierre comme village-relais

La Minganie pourrait bien avoir un deuxième village-relais sur son territoire, avec Havre-Saint-Pierre qui a entrepris les démarches pour faire partie de ce réseau.

Le maire de Paul Barriault explique que sa municipalité a été ciblée par la Fédération des Villages-relais.

« Une présentation nous a été faite et on a trouvé cela très intéressant », dit-il.

L’organisme souhaite avoir un village-relais aux 100 km environ. Actuellement, en Minganie, Rivière-au-Tonnerre est le seul autre village faisant partie du réseau.

Pour devenir un village-relais, il y a des critères de base à respecter.

On parle d’avoir accès à des restaurants, du ravitaillement dans une station d’essence, du stationnement et des bornes de recharge électrique.

Le maire croit que le fait d’être un village-relais serait une belle façon de promouvoir la municipalité.

Des propos appuyés par la directrice de la Fédération des Villages-relais, Sylvie Bellerose, parce que son organisation effectue des campagnes de visibilité.

« De notre côté, on fait la promotion des différents villages-relais. On présente les services, mais aussi les attraits, les événements et les activités de chaque village-relais », indique Mme Bellerose.

Le maire ajoute que le ministère des Transports, qui gère le programme des villages-relais, a parfois investi des sommes pour améliorer les infrastructures.

Il donne l’exemple de Rivière-au-Tonnerre, qui a été choisi pour l’installation de toilettes autonettoyantes, parce que c’est un village-relais.

Au cours des prochaines semaines, Havre-Saint-Pierre devra obtenir l’appui de la MRC de la Minganie.

Par la suite, la municipalité pourra entamer le processus avec la Fédération des Villages-relais.

Cela prend quelques années, normalement.

« On est vraiment au début, mais le processus devrait s’accélérer assez rapidement. On est prêt à devenir un village-relais, parce qu’on a toutes les infrastructures », affirme M. Barriault.

Pour ce qui est de la candidature de Havre-Saint-Pierre, Sylvie Bellerose affirme que la municipalité devra déposer un cahier de charge au MTQ pour approbation.

En moyenne, la réalisation de cet exercice dure de 6 mois à 1 an.

Le programme des villages-relais a été mis en place par le MTQ, pour offrir des lieux aux automobilismes afin qu’ils s’arrêtent. On souhaite ainsi combattre la fatigue au volant.