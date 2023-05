Le câble sous-marin se fait attendre

Essentielle pour venir assurer la sécurité du réseau de télécommunication sur une partie de la Côte-Nord, l’installation d’un câble sous-marin entre les deux rives du Saint-Laurent tarde à se réaliser.

En 2020, Telus avait annoncé l’installation du câble à fibre optique sous-marin entre Sept-Îles et Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Celui-ci devait venir assurer la redondance du réseau et le sécuriser. En cas de bris, le câble viendra assurer une continuité des services Internet, de télévision et de téléphonie filaire et mobile pour les communautés situées entre Baie-Comeau et Blanc-Sablon.

Preuve du besoin de sécuriser le réseau, en août 2019, un castor avait causé une longue panne d’Internet et de télévision entre Sept-Îles et Port-Cartier, en faisant tomber un arbre sur une ligne à haute tension.

Par contre, alors que les travaux devaient s’amorcer au printemps 2022, ils ont dû être suspendus. C’est que la communauté de Uashat mak Mani-utenam n’avait pas été consultée au préalable.

Le conseil de bande indiquait alors être préoccupé par certains points. Il y a l’impact que le câble pourrait avoir sur le crabe et la crevette, tandis que les travaux se dérouleront durant la période de reproduction. Il craint aussi qu’il y ait une incidence durant la période la plus intense de la saison de pêche.

Un an plus tard, l’installation du câble sous-marin n’a toujours pas eu lieu et il n’y a pas d’échéancier.

C’est Transports Canada qui mènent les consultations auprès des différentes parties concernées, depuis février 2022.

« L’échéancier pour compléter le processus de consultation en cours dépendra de l’obtention des réponses aux préoccupations soulevées. Tous les efforts sont mis de l’avant pour faire avancer le processus le plus rapidement possible », indique par courriel le service des communications de Transports Canada.

Autant le conseil de Uashat mak Mani-utenam que Telus confirme qu’il y a présentement des consultations pour faire aboutir le tout.

Projet important

Le président de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Alain Thibault, voit d’un bon œil les consultations. Il rappelle que le projet a été retardé une première fois, parce que certaines étapes, dont les rencontres auprès des communautés autochtones, n’avaient pas été faites.

« Cette fois, ils sont en train de faire les choses de la bonne manière en consultant les Premières Nations. J’ajoute que les communautés autochtones sont conscientes de l’urgence d’agir dans ce dossier », déclare M. Thibault.

Celui qui est également maire de Port-Cartier réaffirme l’importance de la réalisation de ce projet, notamment dans une optique de sécurité publique.

« Ce câble est extrêmement important pour tout le monde. Par exemple, lors de la tempête du mois de décembre, on a été extrêmement chanceux. Si on avait perdu le réseau Internet, on aurait été dans la misère », illustre-t-il.

Assurer la fiabilité du réseau Internet serait aussi bénéfique pour les entreprises, au niveau économique.

« Si ça peut nous offrir un meilleur service que par rapport à ce que l’on a en ce moment, c’est bon pour non seulement les entreprises, mais aussi, pour les gens de la Côte-Nord », confie John-James Blanchette, directeur général de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam.