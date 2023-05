La LIS rend hommage à son patriarche

S’il y a un nom qui a longtemps été associé à la Troupe de théâtre la Patente et à la Ligue d’improvisation de Sept-Îles (LIS), c’est bien celui de Marc Lavoie. Depuis son décès il y a un peu plus de trois ans, la LIS n’avait pas eu l’occasion de lui rendre hommage comme il se devait.

« On avait l’idée de lui rendre hommage, mais on sait ce qui est arrivé en 2020 (pandémie). On voulait le faire d’une bonne façon, à la hauteur de l’homme qu’il était et avec toute l’importance qu’il avait pour nous », mentionne Valérie Dionne, membre du conseil d’administration de la Patente.

La tenue de la finale de la Ligue d’improvisation de Sept-Îles le 20 avril était le moment propice.

« Les étoiles étaient alignées pour nous. »

Marc Lavoie a occupé plus d’un titre. Il a été juge de ligne, statisticien et membre du conseil d’administration, en plus de comédien et metteur en scène pour les pièces de théâtre de la Patente.

Les joueurs des Rouges et des Bleus, qui s’affrontaient pour l’occasion, ont tous enfilé le chandail de la LIS avec le nom de Mathusalem au dos, le sobriquet de Marc Lavoie. Les membres des autres équipes et les bénévoles se sont joints à eux sur la scène pour l’hommage.

Des photos présentant ses nombreuses contributions à la Patente depuis son arrivée en 1994 ont défilé à l’écran, en plus de l’enregistrement d’un mot à son attention.

Pour les futurs matchs de la LIS, une bannière commémorant Marc Lavoie sera hissée dans les hauteurs du Petit théâtre du Centre socio.

« Ça fera en sorte qu’il sera avec nous. Marc a été un guide pour plusieurs d’entre nous. Sa présence était réconfortante. Quand on l’entendait rire, ça venait nous chercher. On a perdu un guide », conclut Mme Dionne.

L’impro toujours aussi populaire

Improvisation d’une durée : saison 2022-2023. Nombre de joueurs : 20. Thème : succès et legs du patriarche, Marc Lavoie. Les deux derniers éléments résument la 13e saison de la Ligue d’improvisation de Sept-Îles (LIS).

« Une très très belle saison, serrée. Les équipes ont tiré leur épingle du jeu, des équipes égales », souligne la capitaine des Verts et membre du conseil d’administration, Valérie Dionne.

Elle indique que le niveau de jeu s’élève année après année. L’arrivée de quatre à cinq recrues par saison amène une nouvelle dynamique à la LIS. Qu’est-ce qui explique le succès de la LIS tant sur les planches que dans les estrades ? « Notre bonne réputation », répond Mme Dionne. La Ligue d’improvisation de Sept-Îles apporte une offre culturelle différente dans la communauté. « On organise beaucoup d’activités. C’est super accessible. Il suffit d’avoir envie de jouer et d’avoir du talent. »

Le Petit théâtre du Centre socio-récréatif, lieu des matchs des jeudis, est souvent rempli. « C’est régulier et ce n’est pas cher. C’est devenu une tradition. »

Après une belle saison entre les bandes, la Troupe la Patente, qui chapeaute la LIS, entamera les festivités de ses 50 ans avec la pièce de théâtre Le Désir de Michel Marc Bouchard, pièce qui sera présentée les mardis et jeudis, du 18 juillet au 17 août, au Petit théâtre. Caroline Côté et Josiane Dionne, joueuses d’impro, en assureront sa mise en scène. Pour l’impro, les auditions en vue de la prochaine saison auront lieu à la fin août. Restez à l’affut via le www.facebook.com/LIS.impro.

Les Rouges, gagnants de la finale 2023 de la Ligue d’improvisation de Sept-Îles. Photo courtoisie