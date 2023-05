L’animatrice et ambassadrice de la région, Julie Bélanger, collabore avec Capelan Côte-Nord pour le hoodie Femme phare. Photo Julien Faugere

Capelan et Julie Bélanger rendent hommage aux femmes de la Côte-Nord

L’entreprise Capelan Côte-Nord mise sur l’animatrice et ambassadrice de la région, Julie Bélanger, pour honorer les femmes du territoire nord-côtier. C’est par le biais du Hoodie Femme phare que ça se fera.

Le phare et la lumière sont utilisés comme symbole, racontant le lien d’appartenance qui unit Julie Bélanger à Côte-Nord.

À l’image des femmes de la Côte-Nord, les phares de la région ont su veiller, prendre soin, se tenir debout et ont contribué de façon majeure au développement de la région tel qu’on la connaît aujourd’hui, décrit Ann-Édith Daoust, fondatrice de Capelan Côte-Nord.

À travers le projet du Hoodie Femme phare, l’entreprise veut souligner la force, la débrouillardise, la volonté d’action et la bienveillance de celles-ci.

Ce projet a grandement rejoint Julie Bélanger.

« Dès les premières discussions autour de ce beau projet, une évidence a émergé : ce chandail devait rendre hommage aux femmes de la Côte-Nord. Des femmes de cœur, résilientes et fortes, qui ont forgé leur vie et celles de leur entourage, en affrontant les tempêtes, les grands vents et grandes marées. Des femmes qui se tiennent debout, malgré tout. »

L’animatrice et ambassadrice de Tourisme Côte-Nord pensent à différentes femmes d’aujourd’hui, sa mère, sa grand-mère, ses tantes et ses cousines, « pour toutes celles qui ont fait la différence. »

« Par ce chandail, on veut leur dire merci et rappeler aux jeunes filles, tout le travail et l’amour que ces Femmes Phare leur ont donné au fil du temps, pour qu’elles puissent maintenant briller leur propre lumière. »

L’illustration du phare se veut aussi un clin d’œil à la grand-mère de Julie Bélanger qui a été petite fille de gardien de phare aux îles de Mai. Pour ce qui est de la couleur bleue gris, elle rappelle l’amour inconditionnel de la mer pour l’animatrice.

Pour chaque hoodie vendu, un montant de 5$ sera remis au Regroupement des femmes de la Côte-Nord dans le but d’améliorer les conditions de vie des femmes nord-côtières.

« C’était important pour Julie Bélanger, tout comme l’entreprise Capelan, de raconter l’histoire des femmes en s’engageant auprès d’un organisme qui regroupe et représente les organisations de femmes sur le territoire », soutient Mme Daoust.

Le hoodie Femme phare vu de dos. Photo Julien Faugere