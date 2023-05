Billy Tanguay et Pierre-Olivier Simard reprennent le Marché MelLau

Laurence Bérubé, entourée de ceux qui assureront la relève du Marché MelLau, Billy Tanguay et Pierre-Olivier Simard, les propriétaires du Bavard et l’Ivrogne. Photo courtoisie

Si un premier chapitre du Marché MelLau de Sept-Îles s’est fermé samedi avec la fin de l’aventure pour sa propriétaire Laurence Bérubé, un nouveau pourra s’écrire. Billy Tanguay et Pierre-Olivier Simard du Bavard et l’Ivrogne se sont portés acquéreurs du commerce.

« Ça s’est fait vite », a dit Billy Tanguay. Ce projet lui tenait à cœur depuis un bout et de savoir que l’emplacement allait fermer, que ce serait la fin d’un autre établissement de restauration, leur faisait de quoi à lui et son comparse.

« Quand Laurence a annoncé que c’était la fin, on était attristé. On a entrepris les démarches avec elle », a-t-il mentionné.

Il s’agira d’un autre projet pour les deux entrepreneurs qui ouvriront d’ailleurs leur deuxième restaurant, le Timie & Tiloup, en juin.

Avec l’acquisition du Marché MelLau, Billy Tanguay et Pierre-Olivier Simard comptent garder le même concept, tout y en apportant leur touche.

« Tout le monde sera content », a-t-il exprimé. Les repas chauds du midi seront toujours offerts, en plus notamment de sandwichs. Des repas (prêts-à-manger) se trouveront aussi dans les dépanneurs. Pour les desserts, les habitués du 495, Place du Commerce se sucreront le bec encore avec le pâtissier Louis Del Vecchio.

« On va garder cette partie du Marché MelLau, l’empreinte que Laurence a bâtie », a souligné M. Tanguay.

Si tout va bien, le retour des dîners se fera dès la fin mai. Pour ce qui est de la partie épicerie fine, « ce sera plus tard cet été, le temps de refaire l’inventaire. »

Dans ce qui s’appellera Mel&Lau, le marché du Bavard et l’Ivrogne pour les premiers temps, Billy Tanguay parle aussi d’un autre projet à être annoncé dans les prochains jours.

« On veut donner un bel élan pour que ce projet continue et grossisse. On goal, on n’a pas le temps de s’ennuyer », a-t-il conclu.

Quant à Laurence Bérubé, elle se réjouit de voir que son commerce continue. « C’est merveilleux. C’était difficile de penser que ça allait être terminé. Ça s’est profilé et c’est tant mieux. Sept-Îles a besoin de ça », a fait savoir celle qui en a été propriétaire durant près de 13 ans et demi.