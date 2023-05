Succès pour la 39e édition du Salon du livre 

La directrice générale du Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN), Mélanie Devost, dresse un bilan positif de la 39e édition. Les 80 auteurs ont offert des activités tels que 6 tables rondes, 15 grands entretiens ainsi que plus de 400 séances de dédicaces qui ont été fort appréciés du public.

Plus de 9 500 visiteurs ont pris part à la 39e édition du SLCN. Plus de 200 activités étaient offertes aux Nord-Côtiers. De Tadoussac à Sept-Îles, 13 auteurs ont visité près de 1 900 élèves dans 29 écoles. Lors du Conte en pyjama présenté par l’autrice Carine Paquin, 50 livres ont été remis gratuitement aux familles présentes.

C’est sous les rires que s’est déroulée la populaire Soirée de littérature grivoise grâce aux performances hautes en couleur des auteurs invités.

Le Poésie party !, concours littéraire pour les 16 à 25 ans s’est terminé par une touchante lecture devant public des textes poétiques des trois gagnants.

Sept extraits d’œuvres d’auteurs ont aussi été présentés lors du Cabaret littéraire.

« Ce Salon avait une signature très contemporaine avec beaucoup de sujets d’actualité et d’enjeux de société en trame de fond. Les styles littéraires des auteurs présents, des plus singuliers jusqu’aux classiques, ont comblé les visiteurs de cette édition qui ont été très nombreux au rendez-vous. Quant aux exposants et aux auteurs, ils ont encore une fois été ravis de l’accueil qui leur a été réservé par les lecteurs nord-côtiers. Un grand succès remporté, notamment, par la formidable contribution des bénévoles! », dit Mme Devost.

Communauté

Lors de la cérémonie d’ouverture, Kenny Régis, remplaçant du Chef Mike McKenzie, a profité de l’occasion pour livrer un message aux auteurs et à la population.

« Il faut enlever le mot “réserve” du vocabulaire », dit-il.

« Nous vivons dans une communauté et non dans une réserve. Je pense que c’est un mot qu’on se doit de changer et j’ai besoin de vous pour modifier ce mot », ajoute-t-il.

Il voit dans le SLCN une belle opportunité de s’unir et de se connaître davantage.

« Les livres, ça soulève de la curiosité et cette curiosité nous rapproche », dit M. Régis.