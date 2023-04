Projet X vivra sa Coupe Stanley

Les gars de Projet X avaient en tête de pouvoir se retrouver sur la scène du Tournoi de volleyball Orange Alouette, quand ils ont formé leur groupe en septembre 2019. Ça se réalisera jeudi prochain, non pas avec un ballon, mais avec leurs guitares, basses et batterie, pour David Tancrède, Michael Bond, Frédéric Tremblay, Jean-Benoit Michaud et Alain Breton.

« C’est comme notre Coupe Stanley », a lancé Frédéric, celui qui se retrouve à la batterie.

Les membres ont appris la nouvelle en février. « On était content. C’est le fun d’avoir la chance de participer à ça et de rencontrer d’autres artistes avec qui on partage la scène. »

« Ça peut nous amener à avoir d’autres expériences. Qu’il y ait cinq ou dix mille personnes, on va donner la même performance », assurent Frédéric, David et Michael, présents lors de l’entrevue.

Les deux derniers sont au vocal et à la guitare, tandis qu’Alain est aussi à la guitare et Jean-Benoit à la basse.

La foule qui sera présente au Volley-Bar, à l’aréna Guy Carbonneau, aura droit à un spectacle 100 % acoustique. « Ce sera comme une ambiance autour du feu, un party traditionnel sans toucher seulement à du québécois. »

Le groupe ira dans les différents styles qui les allument, le country américain, le rock et le métal, même de la pop.

« On n’a pas de ligne directrice comme telle. On va jouer dans toutes les tables, ce sont des chansons que les gens connaissent qu’on met à notre sauce le plus possible. On espère que les gens vont chanter, danser. Il y a quelques chansons qui clashent avec nos personnalités. On sort de notre zone. Bien du fun, rien en bas de ça », promettent-ils.

Projet X, c’est parti vers la fin de l’été 2019, après que David Tancrède se soit acheté une guitare acoustique à deux manches. « On voulait faire quelque chose de différent, de funky. », mentionne-t-il.

Les cinq gars ont tous un travail autre que la musique. « On tripe à faire ça. Personne ne gagne sa vie avec ça. Notre paie, c’est de voir le monde qui vient et qui passe une belle soirée. »

Ils ont aussi en tête de créer leur propre composition.

« On a plusieurs idées, mais ce n’est pas mis en branle. » Ils aimeraient en venir à un premier démo et qui sait pour la suite. « Le désir de tout le monde, c’est d’essayer. On a tous des univers musicaux qui marchent. »