Du rire, du plaisir et plein d’activités pour Hop la Ville en mai

Sept-Îles sera Hop en mai avec une programmation garnie de défis, d’activités et de capsules informatives.

La programmation de Hop la Ville de mai fait un clin d’œil aux journées et semaines thématiques du cinquième mois de l’année, notamment la Journée mondiale du rire, celle nationale du sport et de l’activité physique et celle internationale des musées. Tout ça sera axé sur la promotion des saines habitudes de vie.

Le calendrier d’activités comprend entre autres une conférence du Dr Simon Lagarde, podiatre, un tournoi de casse-tête familial, un atelier de mandalas et de l’initiation au pickleball. Il est possible de consulter l’entièreté de la programmation au septiles.ca/hoplaville.

Le public est également invité à suivre la page Facebook Hop la Ville Sept-Îles pour y découvrir des suggestions d’activités, des chroniques, des trucs et des conseils pour mettre l’action, l’équilibre et les choix alimentaires sains au cœur de sa vie.