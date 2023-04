Une Innue mordue de golf

Mercedes St-Onge a hâte à l’ouverture des terrains de golf, pour s’adonner encore plus à sa passion. Photo courtoisie

Dites le mot « golf » à Mercedes St-Onge et il est clair qu’un sourire illuminera son visage. La jeune innue de 15 ans n’a pas attendu à l’ouverture des terrains au Québec avant de renouer avec son sport. Après quelques rondes en Arizona en novembre dernier, elle revient à peine d’un camp de dix jours à Lillington en Caroline du Nord.

Il y a déjà près de dix ans que Mercedes St-Onge, triple médaillée aux Jeux du Québec à Laval à l’été 2022, s’adonne au golf, mais, plus sérieusement, depuis trois ans. Cette passion, elle la doit à ses grands-parents, Serge Mckenzie et Léontine St-Onge, qui lui ont appris à jouer.

C’est d’ailleurs avec eux qu’elle a été dans les deux régions des États-Unis. Tout récemment, elle a pris part à un camp avec l’Académie Fred Colgan.

« C’était stressant, mais vraiment le fun. Je me suis fait de nouveaux liens et j’ai rencontré des personnes plus expérimentées », a-t-elle souligné.

Mercedes St-Onge est d’ailleurs en attente d’une réponse pour entrer à l’Académie Saint-Louis de Québec, dès septembre, et y joindre son programme de golf.

L’Académie est derrière la tenue du camp en Caroline du Nord. D’autres avenues dans la Vieille Capitale sont aussi regardées.

Si ça se concrétise, ce sera un nouveau départ pour elle, sa mère Alexandra et son frère Lucien.

Mordue de golf

Dès l’ouverture de la saison, ne la cherchez pas ailleurs que sur un terrain de golf. Vous ne la trouverez pas.

Elle a déjà hâte à son premier tournoi, celui d’Innu Nikamu qui se tient annuellement dans Charlevoix.

Elle sera aussi de la partie aux Jeux autochtones de l’Amérique du Nord, du 15 au 23 juillet, à Halifax, en Nouvelle-Écosse, où elle entend bien faire.

« C’est sur cette compétition que je veux le plus me concentrer. »

Après, ce seront les Jeux du Québec, du 26 au 29 juillet, à Rimouski. Elle dit ne pas se mettre de pression, malgré ses deux médailles d’or et une de bronze à la 56e Finale.

Dans son jeu, Mercedes dit exceller au niveau de ses coups de départ et d’approche. En retour, elle doit travailler les roulés sur les verts.

Le golf lui donne toujours envie de s’améliorer et de se surpasser.

« Il n’y a que toi qui a le contrôle. Tu sais que c’est toi, et pas les autres », a-t-elle dit.

Ce sport lui a notamment permis d’être plus forte mentalement après la mort de son père en 2018.

Elle a beaucoup appris en jouant avec ses grands-parents. Elle y va de quatre à cinq rondes par semaine en été.

Mercedes St-Onge pratique également la ringuette et le volleyball, mais le golf est clairement en tête de liste.

Elle est inscrite dans l’option volleyball à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles.

Elle est très active. « Tout lui réussit », a dit sa mère Alexandra St-Onge Mckenzie.

Bien que son rêve soit un jour de jouer sur le circuit de la LPGA, Mercedes St-Onge ne regarde pas le golf à la télévision. « Sauf des vidéos sur TikTok. »