Croisières à Sept-Îles : de record en record

Après avoir connu une année record en 2022 en termes de nombre de bateaux de croisière, Destination Sept-Îles Nakauinanu (DSIN) devrait récidiver en 2023.

Ce sont 11 navires qui sont prévus à Sept-Îles, cette année. La saison commencera le 9 mai, avec la venue du Viking Polaris. Il s’agit d’un navire qui en est à sa première année de service. Il viendra quatre fois à Sept-Îles, au cours de la saison.

La cheffe d’escale, Suzanne Cassista, se dit confiante pour l’avenir des croisières à Sept-Îles, surtout après un arrêt de deux ans et demi sans navire, en raison de la pandémie.

« On commence la saison avec 11 navires dans l’horaire. Ce qui est beau, c’est que l’année prochaine, en 2024, on en a déjà 17 et en 2025, il y en a déjà 12 », affirme-t-elle.

Elle ne cache pas que la prochaine saison représente un bien moins grand stress au niveau de la gestion que par rapport à l’an passé.

Il y avait, à ce moment, un très grand nombre de règles sanitaires provenant de Transports Canada.

Un gros défi

Dans l’horaire de la saison 2023, le début octobre sera des plus occupés. Du 3 au 6 octobre, il y aura quatre navires en quatre jours. Il s’agit du Queen Mary 2 (2705 passagers), le Europa (408 passagers), le Arcadia (1994 passagers) et le Jewel of the Seas (2110 passagers).

C’est la première fois que DSIN se retrouve devant un tel défi, mais la cheffe d’escale se dit confiante.

« L’an passé, on a fait trois navires en trois jours et on a réussi à les accueillir », dit-elle.

Toutefois, pour s’assurer de bien recevoir les croisiéristes, DSIN a certains besoins au niveau des guides, en particulier pour les navires de croisières qui arriveront durant les jours de semaine.

De plus, avec la venue du MS Amera, le 28 août, un vaisseau qui contiendra beaucoup de voyageurs parlant allemand, Mme Cassista lance une invitation aux gens parlant cette langue pour venir prêter main-forte à DSIN.

5 navires en août

Le mois d’août sera également chargé pour DSIN. Suzanne Cassista voit d’un bon œil la venue des navires de croisières durant la période estivale. Les compagnies privilégient la venue de leurs navires au Québec durant l’automne, en raison des belles couleurs des arbres durant cette saison, explique la cheffe d’escale. Elle croit cependant qu’au mois d’août, Sept-Îles est encore plus intéressante au point de vue touristique.

« Au mois d’août, les baleines sont encore là. On est capable de sortir en mer pour une excursion plus facilement et bien sûr, la température est beaucoup plus agréable qu’au mois d’octobre », souligne Mme Cassista.