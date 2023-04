Jour de la Terre : conseils pour prendre soin de notre planète

Depuis 1970, le 22 avril est la journée consacrée à célébrer la Terre en passant à l’action pour son environnement. Le Jour de la Terre invite ainsi chacun à repenser ou redessiner un avenir plus viable, en prenant part à des actions concrètes et collectives pour la planète.

Si nous sommes tous (ou presque) conscients que la situation climatique est grave, de nombreuses personnes ne voient toujours pas comment agir à leur échelle.

La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka prend donc le temps aujourd’hui sur sa page Facebook de rappeler quelques conseils avant l’approche de la période des randonnées en forêt.

1- Rapporter ce que l’on a apporté. Trier les matières résiduelles et les déchets dangereux. Brûler les déchets dans un feu de camp n’est pas une solution acceptable.

2- Inspecter minutieusement les aires de pique-nique et les sites de camping pour ramasser les déchets, les restes de nourriture, les mégots et tout autre microdéchet.

3 – Déposer les excréments humains dans un trou creusé à plus de 60 m des sources d’eau, des sentiers et des emplacements de camping. Creuser le trou sanitaire dans un sol organique à 15 ou 20 cm de profondeur. Remblayer et camoufler le trou après chaque usage. Rapporter le papier de toilette ou le mettre dans le trou sanitaire.

4 – Se laver et faire la vaisselle à plus de 60 m des cours d’eau. Utiliser une quantité minimale de savon biodégradable. Répandre l’eau souillée à grands jets à travers la végétation. Avant de répandre l’eau de vaisselle, filtrer les débris alimentaires à l’aide d’un tamis et les mettre avec les déchets à rapporter.

« Le Jour de la Terre, c’est aujourd’hui et tous les jours », rappelle l’organisation.

