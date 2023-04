Fin de la grève du transport scolaire à Sept-Îles

La grève du transport scolaire prendra fin en début de semaine prochaine. Les employés obtiennent un bon contrat avec une hausse salariale de 11 % pour la première année.

Après cinq semaines de grève, les 34 conducteurs d’autobus ont ratifié ce matin dans une proportion de 79 % un nouveau contrat de travail qui avait fait l’objet d’une entente de principe en négociations.

Sur cinq ans, le contrat prévoit au total des hausses salariales de 21 % dont 11 % la première année, hausse rétroactive à septembre dernier.

En septembre prochain, une nouvelle hausse de 4 % entrera en vigueur, qui sera suivie de deux années avec une bonification annuelle de 2 %. Une hausse de 2,75 % est prévue à la cinquième année du contrat.

« C’est un heureux dénouement. Cela a permis d’atterrir sur un résultat satisfaisant », se réjouit le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord Nicolas Lapierre.

Il affirme qu’avant le déclenchement de la grève, la proposition patronale n’était que de 7 % pour la première année. Les négociations ont finalement mené à 11 %.

« La différence c’est la décision des membres de se mobiliser pour obtenir plus et la solidarité de tous ceux et celles qui les ont appuyés ! » conclut Nicolas Lapierre.

« On voulait donner un coup de barre dans les salaires, revaloriser notre métier », dit Pierre Lebel, président de l’unité syndicale.

« Nous sommes très heureux d’y être arrivés, en faisant preuve de solidarité. Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont appuyés. Merci aussi aux parents qui ont été indulgents et patients. Ils ont fait partie de la solution », ajoute-t-il.