Effectifs médicaux réduits à l’urgence de Port-Cartier

Les personnes qui se présenteront à l’urgence de Port-Cartier entre 17 h et 8 h les samedi et dimanche 22 et 23 avril pour un problème de santé non urgent (priorités 4 et 5) ne seront pas évaluées par le médecin.

« Cette mesure est habituellement en vigueur à compter de 20 h, mais débutera exceptionnellement à 17 h en raison des effectifs médicaux réduits », avise le CISSS de la Côte-Nord, par voie de communiqué.

Il est toujours possible de composer le 911 en cas d’urgence.

Voici les options possibles pour un problème de santé non urgent :

Info-Santé/Info-Social 811 : Évaluation téléphonique par une infirmière ou un travailleur social pour obtenir des conseils ou vous diriger vers le service le plus approprié pour répondre à votre besoin.

GMF Horizon Santé (8, boulevard des Îles, Port-Cartier) : Lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30 et le samedi de 8 h à 12 h. Téléphone : 418 766-4643.

Services courants (avec référence ou prescription médicale) au Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier (3, rue de Shelter Bay) : 7 jours/7 de 7 h à 15 h.

Guichet d’accès à la première ligne : Pour la clientèle sans médecin de famille, appelez au 1 844 962-4263, option 2.