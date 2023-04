La Septilienne d’adoption Béatrice Desbiens (en bas à gauche) et ses coéquipières des Canadian Lumberjacks, médaillées d’or aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers en 2022 à Rotterdam. Photo courtoisie

Des Jeux mondiaux des policiers et pompiers au Tournoi Orange Alouette

Parmi les 379 équipes attendues au 42e Tournoi de volleyball Orange Alouette (participation record), il y en a une qui se servira du rendez-vous pour se préparer en vue d’une compétition internationale. Les Canadian Lumberjacks, de la capitaine Béatrice Desbiens, seront des Jeux mondiaux des policiers et pompiers 2023 cet été.

Béatrice Desbiens est patrouilleuse pour la Sûreté du Québec sur la Côte-Nord depuis 2013, en poste à Sept-Îles depuis 2018. Elle lorgne un poste aux enquêtes.

Du 28 juillet au 6 août, elle prendra part à ses troisièmes Jeux mondiaux des policiers et pompiers, après une première expérience en 2017 à Los Angeles (bronze en 6×6 féminin et argent en 2×2 féminin, en volley intérieur) et la seconde à Rotterdam, en 2022.

C’est l’expérience qu’elle a le plus aimée en étant en Europe. « C’était dépaysant ! » Pour l’édition en Californie, le milieu hôte avait eu un an pour se préparer au lieu de quatre, en raison du désistement de Montréal dans un contexte de grève chez les policiers.

Comment la native de Charlevoix en est-elle venue à aller aux Jeux ? C’est un message sur un groupe de la SQ qui a fait réagir celle qui joue au volleyball depuis le primaire. Même histoire pour l’an dernier. « Les filles (différentes de celles de 2017) ne savaient pas mon calibre. » Ses coéquipières l’ont vu à l’œuvre directement aux Pays-Bas. Les Canadian Lumberjacks ont décroché l’or du tournoi 6×6 féminin (intérieur). Béatrice Desbiens était aussi de la formation 6×6 mixte, qui s’est retrouvée sur la plus haute marche du podium.

« Ça permet de rencontrer des gens qui font le même métier, mais avec des réalités différentes pour les autres pays, de voir le calibre de jeu ailleurs dans le monde et de voyager. » Ce rendez-vous planétaire, qui revient généralement aux deux ans, ce sont leurs Jeux olympiques.

Pour Winnipeg, cet été, la Septilienne d’adoption s’attend à ce qu’il y ait plus d’équipes canadiennes, mais aussi des États-Unis. C’est pourquoi elle et ses partenaires ont opté pour la classe A au Tournoi Orange. Elles ont aussi fait un tournoi au PEPS de l’Université Laval récemment. Elles visent l’or dans la capitale du Manitoba. Béatrice Desbiens jouera aussi le 2×2 féminin, en volley intérieur, mais aussi de plage.

L’idée de jouer au Tournoi Orange vient d’ailleurs des autres filles, qui ont lancé l’idée l’an passé.

« Le Tournoi Orange, ça représente un moment de plaisir, mais aussi de compétition. Tout le monde aime le volley à Sept-Îles. C’est l’occasion de revoir des gens que j’apprécie dans un contexte festif et de voir du monde de l’extérieur que je connais », a exprimé la policière, qui aime ce rendez-vous pour son aspect festif et le repas crevettes.

Après Winnipeg, les prochains Jeux mondiaux des policiers et pompiers se tiendront à Birmingham, en Alabama. « C’est sûr que j’aimerais bien y aller. Je fais la promotion des Jeux au poste. C’est une expérience à vivre, entre autres avec le village des athlètes. »

Pour le Tournoi Orange, c’est du 4 au 7 mai que ça se passe à Sept-Îles et Uashat mak Mani-utenam sur 14 sites (26 terrains au total).