Une campagne de financement record pour Centraide Duplessis

Annick Parent, adjointe à la direction, Pascal Langlois, président du conseil d’administration de Centraide Duplessis, et Ingrid Anderson-Aylestock, Coordonnatrice – Partenariats & Développement

Centraide Duplessis a établi un nouveau record pour sa campagne de financement de la dernière année avec une somme de 1 166 363$. Une hausse de 100 000$ par rapport à la récolte précédente.

Avec cette somme, Centraide Duplessis sera en mesure d’aider plusieurs organismes de la région pour qui les besoins sont encore bien présents.

Un 5 à 7 s’est tenu au restaurant Chez Sophie mardi pour le dévoilement du montant obtenu lors de cette dernière campagne. Pour l’occasion, de nombreux représentants d’entreprises ayant contribué à ce résultat étaient présents.

Le président du conseil d’administration de Centraide Duplessis, Pascal Langlois, s’est dit très heureux de la somme obtenue.

« On est content de ce résultat. 1 166 363$, c’est un record et j’espère que l’an prochain on va battre cette marque », affirme-t-il.

Selon lui, l’une des clés pour l’obtention d’une telle somme est le fait que plusieurs entreprises de la région vont accoter les dons effectués par leurs salariés. Il donne l’exemple d’ArcelorMittal qui a récolté environ 380 000$.

« C’est vraiment une formule gagnante pour Centraide Duplessis. Ça nous permet de récolter beaucoup plus d’argent et ainsi de redonner encore plus aux organismes », déclare Pascal Langlois.

Pour lui, le résultat de cette campagne est une autre preuve démontrant la grande générosité des Nord-Côtiers.