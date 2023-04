Les Fermières de Port-Cartier tricotent des prothèses mammaires

Des tricoteuses de Port-Cartier se réunissent pour la cause du cancer du sein. Elles passent leurs samedis à confectionner des prothèses mammaires qui seront redistribuées aux femmes qui ont subi une mastectomie.

Le Cercle des Fermières de Port-Cartier organise « Le Café Nichons », un atelier pour enseigner à tricoter des prothèses mammaires, pour les femmes ayant subi l’ablation d’un, ou deux seins.

Les prothèses confectionnées seront envoyées à un organisme québécois qui pourra les redistribuer gratuitement aux femmes qui en ont besoin.

« Étant moi-même une personne qui a eu un cancer du sein, on a décidé de faire notre part et de tricoter des nichons », dit Martine Boily, instigatrice du projet.

Les femmes se rassemblent autour d’une table avec un café et des biscuits. Elles apprennent à réaliser les prothèses à partir des patrons fournis par l’organisme Les Nichons tricotés du Québec.

« Ce n’est pas facile, on se pratique, mais à la gang, on va y arriver ! Il nous faudrait parfois plusieurs mains pour tenir les broches quand on tricote le mamelon, mais on va trouver des trucs », dit-elle en riant.

Les participantes tricotent uniquement l’enveloppe extérieure qui sera envoyée à l’organisme Les Nichons tricotés du Québec qui ajoutera la bourre et un poids à l’intérieur.

Le groupe souhaite confectionner le plus de prothèses possible et réaliser ce projet sur plusieurs mois.

« Toutes les femmes du groupe le font de bon cœur, on se sent bien de faire quelque chose d’utile », dit Mme Boily.

Faciliter le quotidien

L’apparence physique peut jouer sur l’estime de soi et les relations avec les autres. Le quotidien des femmes ayant subi une mastectomie peut donc être plus difficile.

« Je crois qu’il doit y avoir des dames qui s’empêchent de sortir, parce que leurs seins ne sont pas égaux. Ce ne sont pas toutes les femmes qui vont avoir une reconstruction mammaire », dit Mme Boily.

Elles ont aussi l’intention de fabriquer le modèle à séchage rapide, pour les femmes qui souhaitent faire des activités de baignade.

Prothèse mammaire en tricot. Photo courtoisie Centre des maladies du sein.