Des bénévoles de Sept-Îles et Mani-utenam récompensés à Québec 

Le Septilien Pier Gilbert et Marie-Marthe Malek de Mani-utenam ont reçu un prix hommage de Bénévolat Québec, mardi soir, à l’Assemblée nationale.

Les prix Hommage bénévolat-Québec sont remis par le gouvernement pour reconnaître l’engagement exceptionnel et la précieuse contribution de bénévoles et d’organismes de toutes les régions de la province.

Il s’agit de la reconnaissance la plus prestigieuse en la matière. Une quarantaine de lauréates et lauréats l’ont reçu dans le cadre de la 26e édition tenue mardi soir.

Pier Gilbert a été reconnu pour sa contribution depuis plus de 40 ans « comme étant l’homme de la situation » quand un organisme de sa région a besoin.

Celui qui a reçu déjà plusieurs récompenses pour son implication et qui a même un tournoi de hockey à son nom, le OctoberPete, a reçu le prix des mains de la ministre responsable de la Solidarité et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau.

Il en va de même pour Marie-Marthe Malek. Issue d’une famille de 12 enfants, elle est particulièrement impliquée auprès des aînés innus et la « femme d’envergure » qu’elle est « ne compte pas ses heures », a-t-on mentionné.

Elle croit fermement que l’éducation et le maintien des traditions peuvent prévenir les ravages des diverses dépendances. Elle lutte également pour combattre le fléau du racisme.

Plus de 2,3 millions de personnes donnent plus de 290 millions d’heures à différentes causes annuellement. C’est l’équivalent de 160 000 emplois à temps plein et un impact économique de 4 milliards de dollars par année, a souligné la ministre Chantal Rouleau.