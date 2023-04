Camp de jour : incertitude à Havre-Saint-Pierre

Avec la saison estivale qui approche, il est déjà temps de penser au camp de jour. Malheureusement pour les parents de Havre-Saint-Pierre, tout semble indiquer que le service ne sera pas disponible encore cet été.

La situation avait été là même à l’été de 2021 et de 2022 à Havre-Saint-Pierre. Le maire Paul Barriault affirme que l’administration a travaillé fort pour permettre la mise en place du service cet été. Malgré tout, le manque de main-d’œuvre ne pardonne pas.

« On essaye par tous les moyens de trouver une façon pour ouvrir un camp de jour cet été. Par contre, on a affiché le poste pour la coordination et on n’a personne », dit Paul Barriault.

Il ajoute qu’il y a un besoin pour un tel service. Des parents s’informent auprès des conseillers municipaux pour savoir si le camp de jour va revenir. Le maire réitère que même si la municipalité a les infrastructures pour la tenue d’un camp de jour, c’est l’enjeu du personnel qui est problématique.

La situation est de plus en plus difficile pour le recrutement des travailleurs étudiants. M. Barriault affirme qu’il y a de moins en moins de jeunes travailleurs présents à Havre-Saint-Pierre et que la municipalité doit compétitionner notamment avec les minières pour attirer cette main-d’œuvre.

Confiance à Port-Cartier

À la Ville de Port-Cartier, le maire Thibault se dit confiant qu’ils arriveront à trouver tout le personnel nécessaire pour la tenue, cet été, de l’écolo-jour. La période de recrutement pour les emplois étudiants se terminait ce vendredi (14 avril).

Pour rester attractive auprès des travailleurs étudiants, la municipalité a décidé d’augmenter de 7 % les salaires. Alain Thibault affirme que cette mesure était nécessaire, pour assurer le recrutement dans cette municipalité où la grande industrie est attrayante pour les travailleurs étudiants.