Plan d’action nordique : 12,3 M$ pour 19 projets nord-côtiers

Sur la photo : Yves Montigny, député de René-Lévesque, La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, ainsi que la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

C’est dans le cadre de l’enveloppe d’opportunité du Plan d’action nordique que 19 projets sur la Côte-Nord se partageront la somme de 12,3M$.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le député de Réné-Lévesque, Yves Montigny, étaient présent à Port-Cartier pour procéder à l’annonce.

L’enveloppe d’opportunité du Plan d’action nordique « vise à soutenir des projets majeurs qui répondent à des priorités des communautés nordiques qui émergent en cours de mise en œuvre. »

« Ce sont des projets qui sont très importants pour l’accès au territoire et le mieux-être de nos communautés», a affirmé Mme Blanchette Vézina.

Projets sur la Côte-Nord

Parmi les projets, on retrouve notamment la relocalisation des activités du Centre d’action bénévole de Port-Cartier dans l’église Saint-Alexandre (1,2M$), la construction de 40 maisons jumelées à Fermont (4M$) et la construction d’une piste cyclable hors 138 le long de la côte de Manic-1 à Baie-Comeau par la Corporation Véloroute des Baleines (400 000 $).

« Cette annonce démontre tout le dynamisme des organismes et des entrepreneurs nord-côtiers », déclare la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a souligné la création à venir par la Ville de Baie-Comeau d’un écosystème entrepreneurial qui sera «un lieu de synergie entre les promoteurs de la Manicouagan, les entreprises déjà implantées et les divers intervenants socioéconomiques (500 000$).»

«Il faut développer cette philosophie et cette vision dans notre grande région industrielle où on avait moins cette culture entrepreneuriale. On met tous les efforts pour développer cet élan entrepreneurial »,dit M. Montigny.

L’appel à projets de l’enveloppe d’opportunité a été lancé en avril 2021 et s’est terminé le 27 mai 2022.

‒ La Régie des matières résiduelles de Manicouagan élaborera un portrait des institutions,

des commerces et des industries (ICI) en gestion des matières résiduelles (GMR), et

préparera un plan d’intervention ainsi qu’une boîte à outils de sensibilisation auprès des

citoyens. (100 000 $)

‒ Fleur de sel (9430-7857 Québec inc.) développera à Longue-Pointe-de-Mingan des

procédés de production de fleur de sel en milieu contrôlé à l’échelle pilote. (116 202 $)

‒ La Corporation Véloroute des Baleines a construit une piste cyclable hors 138 le long de

la côte de Manic-1 à Baie-Comeau. (400 000 $)

‒ La Ville de Sept-Îles réalisera les plans et devis pour la construction d’un nouvel aréna.

(639 549 $)

‒ Le Consortium Innovation Technologique Énergie Côte-Nord (CITEC) optimisera les

équipements du laboratoire nordique en énergies renouvelables CITEC-Uapishka dans

la Manicouagan. (730 724 $)

‒ Le Port de Havre-Saint-Pierre réalisera des opérations d’urgence pour le maintien des

activités économiques. (336 252 $)

‒ Les Jardins de Gallix moderniseront les serres et équipements de serre. (207 863 $)

‒ Le Conseil des Innus d’Unamen Shipu a acquis le complexe hôtelier Mme Ruby. (630 000

$)

‒ La Nation naskapie de Kawawachikamach construira un bâtiment à vocation mixte au

sein de la communauté. (500 000 $)

‒ La Société d’habitation communautaire de Fermont construira 40 maisons jumelées

préfabriquées. (4 000 000 $)

‒ Le Centre d’action bénévole de Port-Cartier relocalisera ses activités dans l’ancienne

église Saint-Alexandre de Port-Cartier. (1 233 732 $)

‒ Crustacés Baie-Trinité acquerra de nouveaux équipements de production et améliorera

les infrastructures de transformation. (990 000 $)

‒ Les Jardins secrets d’Océane inc., à Maliotenam, développeront des serres pour la

culture de spiruline. (118 180 $)

‒ La Ville de Baie-Comeau créera un écosystème entrepreneurial en mettant sur pied un

lieu de synergie entre les promoteurs de la Manicouagan, les entreprises déjà implantées

et les divers intervenants socioéconomiques. (500 000 $)

‒ L’Espoir de Shelna, à Havre-Saint-Pierre, agrandira ses locaux afin d’offrir un meilleur

service dans la Minganie pour les personnes vivant avec un handicap et le public autiste.

(528 979 $)

‒ La MRC de Caniapiscau construira un lieu d’accueil touristique à l’entrée de la ville de

Fermont. (100 000 $)

‒ La Ville de Baie-Comeau construira une nouvelle installation de 45 places en services de

garde éducatifs à l’enfance en territoire nordique. (555 457 $)

‒ Atikuss implantera l’Économusée du mocassin Maskisin à Uashat. (100 000 $)

‒ L’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI), à Sept-Îles, développera et

déploiera des plateformes fixes et mobiles pour l’inspection de convoyeurs miniers par

fusion de données. (500 000 $)