La campagne de financement des paroisses est de retour sur la Côte-Nord

C’est sous le thème « La foi, un don qui se partage! » que la campagne de financement des paroisses aura lieu du 19 au 30 avril sur la Côte-Nord. Durant cette période, 26 des 55 communautés chrétiennes nord-côtières feront appel à la générosité de la population.

Pour se réaliser, cette campagne de financement a besoin de croyants nord-côtiers motivés à s’impliquer dans leur communauté chrétienne.

« Je m’engage en catéchèse avec les enfants parce que je veux les accompagner en les écoutant et en partageant la foi qui m’habite », affirme Odette Tremblay des Escoumins.

« En pastorale du baptême, nous rencontrons de beaux jeunes parents ouverts à la personne de Jésus et intéressés par la foi chrétienne. Nous partageons notre foi avec eux en leur présentant le cœur du message de Jésus : aimer Dieu et son prochain », renchérissent Annette et Gaétan Gauthier de Baie-Comeau.

Quant à Anne Boudreau de Sept-Iles, « les adolescents m’impressionnent par leur authenticité. Ils veulent connaître qui est Jésus. Ils parlent beaucoup de partage et de pardon. Ils ont des questions franches remplies de sens. Voilà ce qui me motive à poursuivre mon implication avec eux ».

« Je m’engage auprès des familles en deuil afin qu’elles puissent vivre le départ de l’être cher avec l’aide de la foi. C’est important d’écouter le récit du vécu de la personne décédée et ce qu’elle représente pour ses proches. Nous pouvons ainsi vivre ensemble un rituel priant et signifiant », poursuit Gilles Chambers de Havre-Saint-Pierre.

Des frais pour réaliser leur mission

Pour réaliser leur mission, les paroisses doivent payer des salaires, des équipements, du matériel d’animation, sans oublier les frais de chauffage, d’entretien et de réparation des bâtiments.

Avec les quêtes des célébrations de fin de semaine, la campagne de financement représente l’une des plus importantes sources de revenus des paroisses.

Chaque communauté chrétienne mène sa campagne et en récolte les fruits. Elle utilise les moyens les plus appropriés pour son milieu. Plus de 24 000 feuillets seront distribués dans les prochains jours. Il n’y a pas d’objectif global, cela est laissé à la discrétion de chaque paroisse.

Voici les paroisses qui participent à la campagne de financement annuelle, d’ouest en est.

Saint-Marcellin des Escoumins;

Saint-Paul de Longue-Rive;

Sainte-Anne de Portneuf-sur-Mer;

Saint-Luc de Forestville;

Sainte-Thérèse de Colombier;

Notre-Dame de Pessamit;

Saint-Jean-Eudes de Ragueneau;

Saint-Augustin de Chute-aux-Outardes;

Saint-Jean-Baptiste de Pointe-aux-Outardes;

Notre-Dame-de-Fatima de Pointe-Lebel;

Saint-Jean-Eudes (cathédrale) de Baie-Comeau;

La Nativité-de-Jésus de Baie-Comeau;

Saint-Étienne de Franquelin;

Sainte-Trinité de Baie-Trinité;

Sainte-Marguerite de Gallix;

Saint-Cœur-de-Marie de Clarke City;

Marie-Immaculée de Sept-Iles;

L’Ange-Gardien de Sept-Iles;

Christ The King de Sept-Iles;

Notre-Dame-du-Cap de Mani-Utenam;

La Résurrection de Fermont;

Saint-Hippolyte de Rivière-au-Tonnerre;

Saint-Jean de Rivière-Saint-Jean;

Saint-François-d’Assise de Longue-Pointe-de-Mingan;

Saint-Pierre de Havre-Saint-Pierre;

Saint-François-Régis de Baie-Johan-Beetz.