Déploiement du programme  Ma famille, ma communauté à Port-Cartier

De nombreux dignitaires étaient présents pour le lancement du programme Ma famille, ma communauté. De gauche à droite : Alain Thibault, maire de Sept-Îles, Madeleine Dionne, coordonnatrice provinciale du programme Ma famille, ma communauté, Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis et ministre de l’Emploi, Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, Nadia Denis, directrice de la DPJ Côte-Nord, Manon Asselin, PDG du CISSS de la Côte-Nord, et Sonia Bouchard, coordonnatrice régionale pour le programme Ma famille, ma communauté sur la Côte-Nord.

C’est en présence du ministre ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et de la ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, qu’a été lancé le programme Ma famille, ma communauté (MFMC) à Port-Cartier.

Ce programme a pour objectif d’éviter le placement d’un enfant ou d’un adolescent dans une ressource d’hébergement ou à en réduire les conséquences lorsque cela est inévitable.

« MFMC vise la concertation et la mobilisation de toutes les ressources de la communauté (jeunesse et adulte) afin de permettre aux familles vulnérables d’être accompagnées adéquatement dans leur milieu lors de ce processus.»

Étant implanté déjà dans plusieurs régions du Québec, il s’agit d’une initiative qui a fait ses preuves selon le ministre Carmant. « Ce programme a un impact significatif sur le maintien des jeunes dans leur communauté », dit-il.

C’est le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord qui coordonnera le programme.

Un besoin à Port-Cartier

Différentes raisons ont motivé le choix de Port-Cartier pour implanter ce programme. L’une des principales est qu’il y a un manque de famille d’accueil à Port-Cartier. Il n’y en a présentement aucune de disponible dans cette municipalité ce qui force la DPJ à placer des enfants dans des familles dans d’autres villes comme Sept-Îles et Baie-Comeau, explique Nadia Denis, directrice de la DPJ de la Côte-Nord. Environ la moitié des jeunes de Port-Cartier qui sont en hébergement ne sont pas à Port-Cartier, ajoute-t-elle.

« C’est important pour un enfant d’être maintenu dans son milieu auprès des personnes qui lui sont chères, des amis, de son école, de ses enseignants », déclare M. Denis.

Des rencontres importantes

L’élément phare du programme MFMC est la rencontre de processus décisionnel en équipe (PDÉ). Elle consiste à réunir plusieurs personnes qui sont interpellées (famille, amis, entourage, intervenants, professeur, médecin, etc.) par la situation de l’enfant pour tenter de trouver des solutions qui vont contribuer à améliorer le contexte familial.

Depuis juin, il y a eu neuf PDÉ qui ont concerné 8 enfants à Port-Cartier. À la suite de ses rencontres, aucun enfant n’a été placé à l’extérieur, ce qui montre le succès de cette technique selon Sonia Bouchard, coordonnatrice régionale de MFMC.

« On a eu des parents qui sont arrivés un peu méfiants envers cette façon de faire et qui sont ressortis avec un sentiment de soulagement et prêt à collaborer. On peut parler de petit et grand succès jusqu’à présent », affirme Mme Bouchard.

Une première, mais pas la dernière

Il s’agit de la première fois que le programme MFMC est mis en place sur la Côte-Nord. La présidente-directrice générale du CISSS de la Côte-Nord, Manon Asselin, a assuré que ce programme sera déployé dans d’autres endroits dans la région dans le futur.

« J’invite les autres communautés de la Côte-Nord à se joindre au mouvement et à se mobiliser », dit-elle.