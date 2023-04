Une série se penche sur le drame de l’avenue Brochu survenu il y a cinq ans

En 2018, un horrible drame a secoué la population septilienne. Ronald Henry Tooma a poignardé à mort sa femme et leur fille de deux ans et demi dans leur logement de l’avenue Brochu. L’année suivante, il a été déclaré non coupable pour cause de schizophrénie paranoïde. Cinq ans après le drame, un documentaire sur le tragique événement voit le jour.

La chaîne Vrai présente la série C’est arrivé près de chez vous — Saison 2. L’épisode 6 Jugement Amer revient sur les faits qui se sont déroulés à Sept-Îles en 2018.

Divers intervenants et des membres de la famille prennent la parole, pour raconter ce qui s’est passé le 23 avril 2018 et comment ils ont vécu chaque moment. Un récit émouvant.

À la lumière des éléments soulevés dans l’épisode, le Journal s’est entretenu avec le CISSS de la Côte-Nord, pour comprendre le fonctionnement de la prise en charge des pathologies psychiatriques et l’état des services.

À Sept-Îles, il y a présentement trois psychiatres et Baie-Comeau en compte un seul, puisqu’un est absent temporairement. Le CISSS poursuit ses démarches de recrutement. De plus, cinq psychologues sont en poste.

Présentement, 159 usagers sont en attente d’un premier service aux services spécifiques (première ligne offerte en CLSC). Pour une consultation avec un psychiatre, 112 personnes sont sur la liste d’attente et six usagers attendent pour d’autres professionnels aux services spécialisés. Le délai de prise en charge pour un patient qui démontre des symptômes de schizophrénie paranoïde est immédiat, ou presque, selon ce que rapporte Pascal Paradis, porte-parole du CISSS.

« Tous les cas en santé mentale sont priorisés, selon des critères stricts et cotés d’une priorité A à E. Les cas urgents peuvent être évalués en urgence la journée même par un psychiatre de garde, en fonction de l’évaluation effectuée à l’urgence ».

Il précise qu’un patient ne peut être hospitalisé ou traité contre son gré, sauf si une ordonnance d’un juge le demande si la dangerosité est prouvée en cour.

Ronald Henry Tooma parlait principalement l’anglais. Après que son état psychologique se soit dégradé à la suite d’une agression physique, il n’a jamais consulté. La série parle d’accès aux soins et de la barrière de la langue dans les établissements de santé.