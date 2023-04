Des bancs de neige qui dérangent à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles pourrait mettre en place un règlement pour limiter la hauteur des bancs de neiges sur les terrains publics.

C’est le conseiller Denis Miousse qui a amené cet enjeu lors de la séance du conseil du 11 avril. Il affirme que plusieurs citoyens l’ont interpellé face à la présence de bancs de neige immenses à Place des Cormiers et à Place de Ville.

La Ville de Sept-Îles a transmis récemment une correspondance à certains propriétaires de bâtiments commerciaux. Un seul propriétaire a donné un suivi à la municipalité.

Face à cette situation, le Service de l’urbanisme se penchera sur un règlement pour venir limiter la hauteur des bancs de neige sur les terrains publics.

« Quand on se retrouve devant une situation qui compromet la sécurité des gens et qui peut endommager notre propriété [ conduites pluviales] et la nappe phréatique, on va devoir réglementer», affirme le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré.

« Lorsqu’il y a des gens qui ne veulent pas contribuer au civisme, je dirais, et à l’embellissement du paysage de notre ville, on s’en va vers un règlement. Avant d’en arriver là, on a tenté un dialogue, mais lorsque ça ne fonctionne pas, on y va avec la règlementation », a conclu Steeve Beaupré.

Des risques

La présence de ces bancs de neige représente des risques au niveau environnemental et de la sécurité, selon le directeur général de la Ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam.

« Cela pourrait endommager notre système de conduites pluviales parce qu’il s’agit de bonnes quantités de neige qui vont fondre », dit-il.

Il ajoute que des enfants vont glisser sur les bancs de neige et que la municipalité considère cela comme dangereux.

Pour l’enjeu environnemental, le directeur général rappelle que la municipalité a des obligations à ce niveau avec ses dépôts à neige. Elle doit surveiller les eaux provenant de ses sites pour la protection de la nappe phréatique.