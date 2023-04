Agrandissement majeur en vue à l’hôtel Le Manoir

L’hôtel Le Manoir subira bientôt un agrandissement majeur pour augmenter sa capacité d’hébergement de 50 % en faisant passer le nombre de chambres de 60 à 90.

Les travaux seront lancés d’ici à la fin de l’été. L’expansion se fera du côté du stationnement et du parc des Pionniers, a confirmé au téléphone Serge Blouin, porte-parole du Groupe Blouin, propriétaire de l’établissement.

L’échéancier n’est pas nécessairement fixé pour le moment. On espère terminer le tout pour l’été 2024, mais bien des impondérables peuvent survenir en cours de travaux.

Questionné sur le besoin observé dans le marché de la Manicouagan en unités d’hébergement additionnelles, M. Blouin a répondu : « Si on le fait, c’est qu’on pense qu’il y a un besoin ». Il a notamment souligné qu’il sera possible d’accueillir des congrès de plus grande importance et davantage de touristes.

Il faut dire que l’établissement est déjà prisé par bien des organisations pour la tenue d’événements à grand déploiement. Une fois l’agrandissement complété, il pourrait répondre à des demandes encore plus variées.

Le Groupe Blouin préfère ne pas dévoiler l’investissement prévu pour l’agrandissement de l’hôtel, auquel se greffera l’ajout de services pour les vacanciers et la modernisation de l’ensemble de l’hôtel.

En neuf ans

Depuis l’arrivée du Groupe Blouin en 2014, beaucoup de travaux de rénovation ont été réalisés, notamment pour l’aménagement d’une superbe terrasse bordant le fleuve Saint-Laurent, la rénovation du hall d’entrée et de l’entrée extérieure et l’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Rappelons que l’hôtel Le Manoir a été construit en 1936 par la Québec North Shore Papier, un an avant la fondation officielle de la ville de Baie-Comeau. Il a été détruit par un incendie en 1965 et reconstruit deux ans plus tard sur un modèle de style colonial français.

En 2021, Le joyau de la Côte-Nord, un livre retraçant l’histoire de l’établissement hôtelier en parallèle avec celle de la ville, a été publié par Marie-Paule Villeneuve.

