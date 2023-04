Il s’en est fallu de peu… pour une dame de 99 ans et son fils de 72 ans

Une dame de 99 ans et son fils de 72 ans ont été sauvés in extremis de la mort en décembre 2022 à Baie-Comeau. Informé récemment de la triste histoire, Georges Avoine a décidé que ça n’en resterait pas là et lance un vibrant appel aux voisins de personnes âgées. Prenez des nouvelles, les implore-t-il.

Il aura fallu que le hasard mette sur sa route la citoyenne qui a sauvé les deux personnes, dont les proches, résidant à l’extérieur de la Côte-Nord, étaient sans nouvelles depuis trois jours, pour que M. Avoine prenne le bâton du pèlerin pour sensibiliser la population au sort des personnes âgées qui vivent encore dans leur domicile.

Membre de la FADOQ de Hauterive et membre délégué de la FADOQ région Côte-Nord à la Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord, l’homme de 78 ans a la cause des personnes âgées à cœur. « Les aînés veulent rester dans leur maison et je les comprends. Mais c’est des affaires qui arrivent », soupire-t-il en faisant référence à l’événement du début décembre.

Il implore les gens ayant des voisins âgés à prendre des nouvelles d’eux assez fréquemment. « C’est l’affaire de nous tous. Nous sommes interpellés à le faire », insiste-t-il.

Quasi inconscients

Voici l’histoire dont nous tairons les noms des protagonistes, qui vivent sous le même toit, par respect pour leur vie privée. Une histoire racontée par M. Avoine et par la fille de la vieille dame, domiciliée à Varennes.

Pour résumer les faits, soulignons que la fille appelle régulièrement sa mère, une femme passablement autonome pour son âge et « aussi allumée que vous et moi », raconte la soixantenaire au bout du fil. Inquiète d’être sans nouvelles, elle demande à une amie de Baie-Comeau d’aller vérifier ce qui se passe.

L’amie observe que l’auto n’a pas bougé depuis un certain temps dans le stationnement. Elle frappe à la porte de la maison mobile, mais sans réponse. Elle se déplace et cogne à une fenêtre. C’est alors qu’elle entend un gémissement.

Les secours sont appelés et les deux aînés, transportés à l’hôpital et souffrant notamment de grande déshydratation, après au moins trois jours dans un piètre état. La fille rapplique rapidement à Baie-Comeau. Sa mère sera hospitalisée 12 heures et son frère, 9 jours. Ils ne gardent aucune séquelle.

Ce qui s’est passé, on ne le saura jamais, selon la Varennoise. Il y a bien des hypothèses, mais les médecins ne peuvent rien confirmer.

Arrêtez d’hésiter

La résidente de Varennes abonde dans le même sens que Georges Avoine et invite les gens à prendre des nouvelles de leurs voisins âgés. « Arrêtez d’hésiter d’avoir peur de déranger et faites-le ! »

Pendant les quelques semaines qu’elle a passées auprès de sa mère et son frère à Baie-Comeau, au moins trois voisins lui ont confié qu’ils se demandaient s’il se passait quelque chose, car l’entrée n’était pas déneigée et ils ne voyaient ni l’un ni l’autre dehors.