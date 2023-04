Des travailleurs de la Montérégie donnent de l’argent aux chauffeurs d’autobus de Sept-Îles

Les 34 chauffeurs d’autobus de Sept-Îles en grève recevront 340$ par semaine de la part de travailleurs de l’aciérie de Contrecoeur d’ArcelorMittal.

« On sait que les appuis des autres sections locales font la différence dans un conflit de travail, on l’a vécu lors de notre propre grève en 2022 », a indiqué Jason Braconnier, président de la section locale 6586 du Syndicat des Métallos. « C’est important pour nous de soutenir un autre groupe qui décide de se tenir debout pour améliorer ses conditions de travail », a-t-il ajouté.

Les travailleurs de Contrecoeur ont fait un premier chèque équivalent à 10$ par membre en grève par semaine depuis le début du conflit. Les chauffeurs d’autobus de Sept-Îles commencent leur quatrième semaine de grève.

« On continuera de les soutenir chaque semaine tant et aussi longtemps que ça durera », a affirmé M. Braconnier.

Le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre, a salué l’initiative qui « apporte de l’eau au moulin ».

« L’employeur doit comprendre que plus il fera traîner le conflit, plus la solidarité prendra de l’ampleur », a-t-il souligné. « S’il espère avoir les travailleurs et travailleuses à l’usure, il se trompe. »

Les chauffeurs d’autobus de Sept-Îles veulent voir leurs salaires suivre l’évolution du coût de la vie et maintenir leur pouvoir d’achat.