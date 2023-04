Une épicerie à Gallix d’ici la fin de l’année

Le projet d’une coopérative alimentaire à Gallix semble de plus en plus devenir réalité et l’objectif reste que le commerce soit en fonction d’ici la fin de l’année 2023.

L’organisme veut construire un bâtiment qui hébergera une épicerie et une station-service.

Des partenaires d’affaires ont été trouvés. Du côté de l’alimentation, il s’agit de Métro et pour l’essence, c’est le Groupe Harnois.

Bien qu’il admette que l’objectif pour l’ouverture du commerce est ambitieux, le président du conseil d’administration de la Coopérative, Réjean Porlier, souligne qu’ils ont déjà trouvé l’entrepreneur pour la construction.

La future coopérative sera située au coin des rues Thériault et Bell. Les négociations sont en cours pour l’achat du terrain auprès de la Ville de Sept-Îles.

Financement

La Coopérative a reçu récemment un soutien de la Société du Plan Nord de 76 000$, pour réaliser les plans et devis du projet.

En parallèle, l’OBNL poursuit ses démarches pour sécuriser les fonds nécessaires pour construire le bâtiment. Le projet est estimé à environ 1,7M$.

Des demandes ont été faites auprès de deux programmes majeurs, précise Réjean Porlier. Il espère obtenir une somme importante, pouvant aller jusqu’à 500 000$, de la part d’Investissement Québec, via le Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif.

Une demande a aussi été effectuée auprès du Fonds du Grand Mouvement.

« C’est un programme qui vise à accompagner les communautés dans leur développement. On pense que notre projet est pile là-dedans. De plus, comme on est une coopérative, on espère que Desjardins ait une sensibilité », souligne M. Porlier.

Le CISSS de la Côte-Nord a déjà confirmé une aide de 46 000$ pour le projet.

Les démarches se poursuivent pour trouver des partenaires locaux.

« Dans notre montage financier, on prévoyait une somme de 200 000$ provenant des partenaires locaux. On a presque atteint ce montant », affirme M. Porlier.

Parmi les entreprises qui s’impliquent, il y a ArcelorMittal pour une somme totale de 60 000$ et Arbec qui fournira le bois d’œuvre pour la construction du bâtiment.