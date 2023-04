L’idée d’un drapeau pour la Côte-Nord fait son chemin

L’idée que la Côte-Nord ait son propre drapeau semble plaire à la population, qui répond bien au sondage lancé à son sujet par la députée Marilène Gill.

Il faut se souvenir qu’au tout début de son mandat à l’automne 2021, la représentante du Bloc québécois dans la circonscription de Manicouagan, dont le territoire correspond à la Côte-Nord, avait lancé l’idée de doter la région de son drapeau pour resserrer les liens de ceux qui l’habitent.

Or, un an et demi plus tard, Mme Gill a profité d’un envoi massif à ses citoyens pour leur proposer de répondre à un sondage traitant de divers éléments liés à ce drapeau, comme les couleurs et les emblèmes.

« L’idée était de voir ce que les gens aimeraient [voir sur le drapeau] », a-t-elle mentionné lors d’un entretien téléphonique.

Deux semaines plus tard, l’élue avait en main une bonne centaine de questionnaires remplis et d’autres retours étaient attendus. Ce qu’elle retient des réponses obtenues, c’est la popularité du vert, du bleu et du jaune. « Ça revient énormément. »

Du côté des emblèmes à représenter sur le drapeau, tout ce qui touche la faune et la flore sont à l’origine de plusieurs suggestions.

« Les gens reviennent avec l’orignal. Ça revient vraiment souvent », a constaté Marilène Gill en feuilletant les liasses de formulaires de sondage sur son bureau.

La suite

Le projet de drapeau, inspiré notamment de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, est né dans l’esprit de la députée parce que les gens lui en ont parlé. « C’est le projet de la Côte-Nord », a-t-elle insisté.

D’ailleurs, si Mme Gill a pris le leadership afin de vérifier le désir des Nord-Côtiers d’avoir leur propre drapeau, elle verrait très bien un comité être formé pour mener à bien sa concrétisation.

S’il y a une chose que les réponses au sondage lui révèlent, c’est « qu’on sent la fierté des gens pour la Côte-Nord ».

Marilène Gill n’a pas fixé de date limite de réponse.

Elle espère en recevoir le plus possible afin de vérifier l’intérêt pour le projet, dont le sort pourrait être scellé à l’automne avec une éventuelle structure en place pour le faire cheminer.