Un seul traversier à Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine du 28 avril au 17 mai

Du 28 avril au 17 mai, le service sera effectué à un seul navire à la traverse de Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine en raison de l’entrée en cale sèche quinquennale réglementaire du navire Armand-Imbeau II et le manque de navire de relève disponible pendant cette courte période.

C’est ce qu’a divulgué la Société des traversiers du Québec (STQ) via son système d’alerte le 6 avril.

Le traversier Alexandrina-Chalifoux prendra la direction de Tadoussac à la suite de son arrêt technique planifié pour que le service puisse reprendre selon l’horaire normal à deux navires.

Modifications à l’horaire entre le 28 avril et le 17 mai :

· De minuit à 5 h : il y aura un départ à l’heure juste côté Tadoussac et à la demie de l’heure côté Baie-Sainte-Catherine;

· De 5 h 40 à minuit : les départs seront toutes les 40 minutes de chaque rive.

« La STQ est consciente des inconvénients causés par cette modification de service, mais cette situation est nécessaire afin de ne pas prendre de retard dans l’entretien des navires pour ainsi assurer plus de fiabilité et de prévisibilité à notre clientèle au cours de l’année et notamment durant la saison estivale », est-il mentionné dans le communiqué.