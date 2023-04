Le Club de golf Sainte-Marguerite s’est trouvé… une DG

Les recherches sont finies au Club de golf Sainte-Marguerite pour le poste de DG ou de professionnel. Maryse Gagnon passe du communautaire au sport.

Directrice générale de Recyk et Frip au cours des dernières années, elle a été approchée par le conseil d’administration du Club de golf Sainte-Marguerite et a « démontré de l’intérêt », a fait savoir le président du CA, Michel Lachance.

« Elle est habituée avec les OSBL, à monter des dossiers et à travailler sur des partenariats. C’est une bonne acquisition pour nous et on est heureux de compter sur une personne d’expérience comme elle », a-t-il dit.

Sans pour autant avoir de professionnel de golf, l’organisation du Club Sainte-Marguerite pourra compter sur l’apport de François Boudreault pour le volet junior, mais aussi pour dispenser des cours aux intéressés.

La saison de golf devrait s’ouvrir autour du 20 mai. Le conseil d’administration est dans l’attente pour la réalisation des travaux à la toiture du chalet endommagée par la tempête de décembre. « Il y aura aussi beaucoup de travaux avec les arbres tombés près des boisés », a ajouté M. Lachance.

Par ailleurs, l’organisation du Club de golf Sainte-Marguerite change sa plateforme de gestion pour la boutique et les réservations de départs. Tout se fera maintenant avec Chronogolf.

« On a plusieurs dossiers d’ici l’ouverture », a conclu le président.