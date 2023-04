Autisme : un poignant témoignage de Marilène Gill

La députée Marilène Gill a ému les parlementaires de la Chambre des communes, le vendredi 31 mars, en livrant un touchant témoignage comme maman d’un enfant autiste à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, célébrée le 2 avril.

Mère de trois enfants dont le petit dernier est atteint par le trouble du spectre de l’autisme, l’élue bloquiste de Manicouagan a raconté quelques pans de son quotidien avec Ulysse, cinq ans et demi. Pendant sa déclaration, elle en a parlé comme « d’un p’tit garçon qui court plusieurs kilomètres dans la maison simplement pour éclater de rire » et qui se nourrirait «que de céréales, de pâté chinois et de ketchup ».

« Un petit garçon qui ne m’a jamais dit je t’aime, mais qui me regarde comme si tout l’amour du monde passait à travers ses yeux », a-t-elle aussi précisé.

En s’adressant à la présidente de la Chambre, Mme Gill a indiqué ne pas être la maman d’un enfant différent, mais d’un enfant autiste et unique, comme chaque personne est unique.

Ulysse est « un petit garçon qui, dans chacun de ses gestes, illumine tout ce qui l’entoure », a poursuivi la députée avant de conclure en invitant chacun, au nom du Bloc québécois, à faire briller l’autisme dans toute sa diversité, reprenant ainsi le slogan de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme.

Rappelons qu’au Québec, avril est aussi le mois de l’autisme.

Pour écouter l’entièreté du témoignage, cliquez ici.