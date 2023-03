Aurélie et Audrey prendront des chemins différents après les Voyageurs

Après huit ans comme coéquipières, Aurélie Boudreault et Audrey Desroches prendront des chemins différents dès la prochaine saison de volleyball.

Huit ans comme coéquipières. Cinq aux couleurs du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, les trois dernières sous celles des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles. Le passage d’Audrey Desroches et Aurélie Boudreault avec les aigles tire à sa fin. Elles prendront de nouveaux horizons dès la prochaine année.

Aurélie, Audrey et leurs coéquipières seront du Championnat de la Conférence Nord-Est le 1er avril. À leur étonnement, diront-elles, puisque les Voyageurs n’avaient pas vaincu les Couguars du Cégep de Chicoutimi en saison régulière.

Elles espèrent que l’intensité du tournoi sera la même pour le rendez-vous à Drummondville, alors qu’elles affronteront au premier tour les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy et ses trois Septiliennes, Marie-Pier Chouinard, Ève Martin et Marika Guillemette. Audrey Desroches et Aurélie Boudreault n’ont jamais évolué avec elles.

Si les porte-couleurs du Cégep de Sept-Îles devaient remporter deux matchs, elles se qualifieraient pour le Championnat provincial collégial D2, une fin pratiquement à la maison, puisque ça se tiendra à Baie-Comeau les 15 et 16 avril.

La suite

Ce que les deux finissantes de troisième année retiendront de leur passage avec les Voyageurs, ce sont les amitiés différentes de celles du secondaire. « On a connu d’autres gens. Ce sont des amitiés qui vont rester », de dire Audrey. Elle s’est aussi impliquée dans la vie étudiante en travaillant au bloc sportif.

Le volley leur a donné une deuxième raison au Cégep.

Un portrait qui prévaut encore plus pour Aurélie. « Le volley m’a forcée à continuer mes études. On est obligée d’avoir de bonnes notes. » Elle se dit fière d’avoir représenté son cégep.

Elle poursuivra au niveau universitaire avec l’Inuk de l’UQAC (Chicoutimi), qui fera d’ailleurs le saut en division 1 dès la saison 2023-2024. La Septilienne de 19 ans entamera un certificat en intervention jeunesse.

« J’ai hâte. C’est ce que je voulais jouer universitaire et là ça sera en D1. Je ne sais pas si j’aurai beaucoup de temps de jeu, mais j’espère performer. J’y vais pour l’expérience », a-t-elle mentionné. Une autre fille de Sept-Îles portera aussi les couleurs de l’Inuk, soit Émilie Doucet. « J’ai joué avec au secondaire. Je vais la retrouver. »

Quant à Audrey, 20 ans, elle transposera la tristesse de la fin de sa carrière de joueuse au niveau compétitif en continuant de redonner à son sport ce qu’elle a reçu. « J’aime donner de mon temps. Je serai impliquée autant émotionnellement, mais d’une autre façon. » Elle entraîne déjà des jeunes du secondaire et poursuivra sur cette voie, tout en jouant au volley de façon récréative, sans que ce soit une routine.

Elle ira d’un baccalauréat en enseignement du primaire au Centre universitaire de l’UQAC à Sept-Îles, après sa technique d’éducation à l’enfance.

Les liens qui unissent les deux filles resteront même si elles prendront des chemins différents. « On est des amies dans la vie de tous les jours, donc je ne crois pas qu’il n’y aura pas de changement entre nous. Nous avons une très belle connexion en tant que coéquipières mais aussi en tant qu’amies », a conclu Aurélie.