Mon Vélo se stationne à Sept-Îles

Près de quinze mois après la fermeture de Zone Vélo Ski à Sept-Îles, les adeptes du vélo auront un nouvel endroit pour magasiner ou pour faire l’entretien de leur vélo. Et ils ne seront pas dépaysés, car c’est sous le même toit que ça se passera.

La boutique Mon Vélo de Baie-Comeau s’implantera à Sept-Îles dès la mi-avril, au même endroit ou était situé Zone Vélo Ski, soit au 881, boulevard Laure.

Propriétaire du commerce de Baie-Comeau, Jimmy Coll s’était montré ouvert à s’installer à Sept-Îles depuis la fermeture de la boutique de Daniel Arsenault. Jamais il n’aurait posé tel geste avant.

« Daniel avait une philosophie qui ressemblait à la mienne. On est deux passionnés de vélo et on est impliqué dans tout ce qui touche ce sport. »

Jimmy Coll se cherchait toutefois un allié. Dominic LeBlanc avait ce désir de se lancer dans son patelin d’origine, de retour après quelques années à Québec. Il ne voulait toutefois pas s’aventurer seul. « Je n’ai pas l’expérience en entrepreneuriat. D’avoir Jimmy change la donne », a-t-il dit.

« On a bonne clientèle de gens de Sept-Îles et Port-Cartier et beaucoup se déplacent pour venir nous voir. Je voulais voir comment leur donner un meilleur service et quand Daniel a publié pour que quelqu’un reprenne le flambeau, je lui ai demandé de me tenir au courant des démarches. Dominic a aussi communiqué avec moi et ç’a cliqué. On a décidé d’aller de l’avant. C’était le gros morceau du puzzle manquant », assure M. Coll, qui opère Mon Vélo à Baie-Comeau depuis 2014, précédé de 20 ans chez Spin Sport. Le propriétaire indique que ce sera 100% vélo.

M. LeBlanc s’occupera de la gérance.

« On va donner le même bon service à la clientèle, offrir le service de réparation et assurer le bon positionnement des personnes sur les vélos. On veut donner la meilleure expérience possible », indique le fondateur.

« Je veux que les gens se sentent bien en venant acheter un vélo neuf ou pour retaper leur vieux vélo. Mon but, c’est que le vélo soit accessible à tous. Quand un client entre dans la boutique, je veux qu’il en ressorte avec ses questions répondues, qu’il ait soif de vouloir aller plus loin. Chaque client a des besoins différents », a mentionné M. LebLanc.

Mon Vélo mise d’ailleurs sur un programme pour racheter à 50% du prix, à certaines conditions, le vélo devenu trop petit pour l’enfant.

Retour à la normale

Qu’en est-il de la situation de la pénurie des pièces et des vélos qui a frappé durant la pandémie? Jimmy Coll assure que tout est revenu à la normale ou presque. « Pour certains produits spécifiques, ça peut être plus dur. Pour l’ensemble, ce n’est pas encore comme avant, mais c’est beaucoup plus facile [s’approvisionner]. »

Même si l’espace magasin de Mon Vélo à Sept-Îles sera plus petit qu’à Baie-Comeau, l’inventaire ne s’en trouvera pas moindre avec l’entrepôt plus gros dans la Manicouagan.

Autant Jimmy Coll que Dominic LeBlanc veulent s’impliquer dans la communauté septilienne. Sans s’avancer sur une date fixe, les deux hommes comptent ouvrir Mon Vélo au 881, boulevard Laure, vers la mi-avril.

Mission : l’accessibilité au vélo

(ST) Dominic LeBlanc, celui qui assurera la gérance de Mon Vélo à Sept-Îles, misera sur son bagage acquis chez Vélo Roy-O à Québec et sur ses implications dans le milieu. Son leitmotiv, rendre le vélo accessible à tous, de différentes façons.

Le Septilien est d’ailleurs l’homme derrière la création du vélo offert à la Société Alzheimer Côte-Nord en août 2021 pour que ses usagers puissent prendre l’air en toute en sécurité. Il permet à son conducteur de transporter jusqu’à deux passagers à l’avant. « Je vais m’assurer que ce vélo roule cet été. »

M. LeBlanc a également contribué à l’organisme Nourrir ensemble pour un service de livraison de paniers d’épicerie à vélo. Tellement passionné, il a même déneigé à quelques reprises une partie de piste cyclable à Québec jusqu’à ce que la Ville de Québec saisisse l’importance du vélo, même en hiver.

Selon lui, tout est question d’accessibilité quand on parle de vélo et qu’il faut que tous travaillent ensemble.

Il salue d’ailleurs la Ville de Sept-Îles qui a déjà procédé au déneigement de la piste cyclable dans le secteur des Jardins de l’Anse. Il entend toutefois militer pour plus de voies cyclables sécuritaires, unidirectionnelles et protégées dans la municipalité. Il espère que plus de gens se tournent vers le vélo-boulot.

« Je veux créer une communauté autour du vélo à Sept-Îles, qu’il occupe une plus grande place dans la société. »

Par ailleurs, lorsque le gouvernement a imposé la fermeture de plusieurs commerces durant la pandémie, M. LeBlanc et l’équipe de Vélo Roy-O ont reçu la visite de la police pour que soit fermée leur boutique. Ils ont été les premiers à intervenir auprès des instances gouvernementales pour que l’entretien et l’achat de vélo soient considérés comme un service essentiel.