Une dernière compétition pour des patineuses de Sept-Îles et de Port-Cartier

(ST) Les clubs de patinage artistique de Sept-Îles et de Port-Cartier étaient bien représentés à la Compétition régionale Ginette Lehoux du 25 mars au Centre Henri-Desjardins de Baie-Comeau.

Avec une médaille ou un ruban d’or, on retrouve Chelsea Jomphe (médaille – STAR 4 – moins de 13 ans), Maxim Mercier (médaille – STAR 4 – 13 ans et plus) et Maygan Lamarre (ruban – STAR 2) chez les Septiliennes ainsi que Jessyann Losier (ruban – STAR 3) et Élizabeth Mae Lapid Doucette (ruban – STAR 3) chez les Portcartoises.

Trois filles du Club de patinage artistique de Sept-Îles, Rosalie Maltais, Hailey Poitras et Alice Arseneault Henley, clôtureront leur saison en prenant part à Compétition invitation Benoit Lavoie de Baie-Saint-Paul qui se déroulera du 30 mars au 2 avril.

Jade Thibaut-Gauthier, Alexane Mignault, Alice Jean, Sofia Apestiguy, Sabrina Lopez-Gauthier et Océane Gauthier du Club les Rhapsodies en feront autant cette fin de semaine, mais à la Compétition Invitation Riotel de Matane.

Autres résultats

Sept-Îles

Maygan Lamarre – Ruban d’argent – STAR 2

Port-Cartier

Léane Gagné – Ruban de bronze – Étape 2

Laeticia Girard-Therriault – Ruban de bronze – Étape 2

Sophie Lapierre – Ruban de bronze – Étape 2

Sofia Apestiguy – Ruban de bronze – Relève

Sabrina Lopez-Gauthier – Ruban de bronze – Relève

Alice Jean – Ruban de bronze – Relève

Rebecca Leblanc – Ruban de bronze – Relève

Dalia Parent – Ruban argent – STAR 2

Makenzie Gionet – Ruban de bronze – STAR 2

Élizabeth Leblanc – Ruban de bronze – STAR 2

Alice Labrecque – Ruban argent – STAR 3

Noémie Goyette – Ruban de bronze – STAR 3

Jade Thibault-Gauthier – Démonstration/monitoring – STAR 5

Alexane Mignault – Démonstration/monitoring (STAR 6)

Une partie de la délégation du Club de patinage artistique les Rhapsodies de Port-Cartier à la Compétition régionale Ginette Lehoux. Photo courtoisie