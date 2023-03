Recensement des chats et des chiens à Sept-Îles

La SPCA Côte-Nord amorce un recensement des chats et chiens présents sur le territoire de la Ville de Sept-Îles.

Au cours des prochains mois, des personnes mandatées par l’organisme visiteront l’ensemble des résidences. Ils débuteront par les secteurs des Plages et du parc Ferland.

On veut connaître plus précisément le nombre de chiens et de chats sur le territoire de la Ville. La SPCA a d’ailleurs un nouveau système informatique qui lui permettra d’avoir une base de données à jour à propos des animaux domestiques.

« Le recensement va nous permettre d’avoir une meilleure idée des besoins. Par exemple, est-ce qu’on a besoin de plus de pensions pour les chats ou pour les chiens? Est-ce qu’on a besoin de service de toilettage ? L’évaluation des besoins des animaux n’est pas tout à fait connue, donc le dénombrement va nous aider », explique Daphnée Gwilliam, directrice de la SPCA Côte-Nord.

L’enregistrement des animaux facilitera aussi le retraçage du propriétaire lorsque la bête est perdue.

« Quand nos patrouilleurs récupèrent un animal perdu ou que celui-ci nous est amené par un citoyen, on peut rapidement l’identifier grâce à sa médaille et contacter son propriétaire », affirme Mme Gwilliam.

Obligation

L’enregistrement des animaux de compagnie est obligatoire par la réglementation municipale.

La population septilienne peut maintenant profiter du site sécurisé emili.pet pour enregistrer son animal de compagnie. On peut y accéder directement, ou à partir du site spcacotenord.ca. L’enregistrement et le renouvellement de licence peuvent aussi se faire en personne au bureau de la SPCA ou encore, par la poste.

L’argent provenant des renouvellements des licences contribue directement au financement des activités de la SPCA Côte-Nord.

Stérilisation

La SPCA Côte-Nord a pris la décision de ne plus stériliser systématiquement les chiens.

« Malheureusement, après 18 mois de pratique, nous nous rendons bien compte que le prix des chiens stérilisés ralentit le processus d’adoption de ceux-ci, ce qui implique qu’ils restent beaucoup trop longtemps avec nous », a expliqué la SPCA, sur sa page Facebook.

Pour ce qui est des chats, l’organisme poursuit la stérilisation systématique, en raison de la problématique de surpopulation qui ne cesse de s’accroître. Cette pratique pour les chats évite les allers-retours en refuge pour problèmes de comportement liés aux chaleurs et au marquage.

La SPCA Côte-Nord rappelle que la stérilisation des animaux de compagnie permet d’éviter de « nombreux problèmes tels que : les masses/cancer des glandes mammaires, les infections de l’utérus (pyométrite), les grossesses non désirées, le marquage urinaire, les hurlements de chaleurs, l’attroupement et les bagarres entre animaux.»

La direction de la SPCA Côte-Nord n’a pas voulu commenter davantage cette décision en raison des réactions négatives qu’elle a engendrées sur les réseaux sociaux.