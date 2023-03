Les Tricéphales se préparent

Préparez votre vélo de route, votre maillot et vos espadrilles. Ce sera bientôt le début des activités du Club de triathlon les Tricéphales de Port-Cartier.

L’organisation est en pleine période d’inscriptions pour les jeunes de 10 à 17 ans, et ce jusqu’au 7 avril.

« L’objectif premier est d’avoir du plaisir, tout en développant les habiletés techniques en natation, vélo et course sans oublier les transitions. Les entraînements sont structurés selon le programme 1-2-TRI GO! de Triathlon Québec », indique l’entraîneur-chef du club, Sébastien Moreau.

Le programme regroupe différentes habiletés classifiées en sept niveaux pour aider les entraîneurs à suivre l’évolution du développement de chaque jeune.

Les entraînements du club s’amorceront dès le 15 avril et s’échelonneront sur dix semaines pour un total de 16 séances jusqu’à la tenue du Triathlon de Port-Cartier le 17 juin.

Les Tricéphales tiendront aussi un camp d’entraînement régional le samedi 3 juin en vue des Jeux du Québec qui se tiendront à Rimouski du 21 au 25 juillet.