Le cégep de Baie-Comeau fait découvrir les multiples métiers en foresterie

L’heure est à la découverte de la diversité des métiers liés à la forêt jusqu’à 15 h, vendredi, au stade Médard-Soucy du cégep de Baie-Comeau.

Organisé par Josée Althot, coordonnatrice du programme Technologie forestière, l’événement, qui bat son plein depuis 9 h, réunit une quinzaine d’exposants, dont certains viennent d’aussi loin que Les Escoumins, Port-Cartier et Alma.

La vingtaine d’étudiants du programme au cégep y sont invités, mais également les jeunes du secondaire et la population en générale.

« C’est de montrer à nos jeunes étudiants à la base que, oui, en foresterie, on peut travailler au niveau de la gestion forestière, on peut travailler en recherche, on peut travailler dans des coopératives forestières, dans des firmes de consultation », a expliqué l’organisatrice.

La journée vise également à faire réaliser au grand public que la foresterie, « ce n’est pas la coupe de bois, bien au contraire », a-t-elle ajouté.

Au fil des ans, la technologie s’est également imposée en forêt, notamment avec le recours aux drones. « Le milieu évolue, la technologie qui l’entoure évolue et le métier de forestier en soi évolue », a poursuivi Mme Althot, en citant en exemple le travail dans un camp forestier, mais aussi au sein d’un ministère, en recherche, en cartographie et en planification.

Des donneurs d’emplois

Parmi les nombreux employeurs sur place, il y a le groupe Remabec de Port-Cartier, qui a également déployé une opération charme dans l’espoir d’attirer une future main-d’oeuvre.

« On a des offres de stage qui vont sortir prochainement. On est ici aussi pour promouvoir ces offres-là, pour les stages et pour les gradués aussi. Il faut qu’on se fasse connaître », a mentionné l’ingénieur forestier Jérémie Fortin, tout en soulignant que dans l’est de la Côte-Nord, il n’y a pas que les mines, la construction et les barrages qui offrent des opportunités d’emploi, il y a la foresterie aussi.

Dany Trembay et Jérémie Fortin, respectivement surintendant aux opérations et ingénieur forestier chez Rémabec à Port-Cartier, ont eu l’occasion d’accueillir à leur kiosque Florian Cabot, un finissant en Technologie forestière qui a décroché un emploi pour Rémabec à La Tuque. Le jeune homme quittera Baie-Comeau avec son amoureuse, qui va étudier à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

La SOPFEU, un coup de coeur

Gatien Carré, un étudiant de première année arrivé de la France, sait davantage aujourd’hui où pourraient le mener ses études en foresterie. « C’est tellement intéressant de découvrir tous les acteurs du milieu. De savoir que c’est très diversifié », a-t-il commenté.

C’est son intérêt pour la préservation de l’environnement qui l’a conduit en Technologies forestières. Et, pendant sa tournée des exposants, il dit avoir eu un véritable coup de coeur pour la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). « C’est un organisme qui m’intéresse beaucoup, même quand j’étais encore en France, j’avais regardé cet organisme-là. J’espère un jour pouvoir y travailler en stage ou même un futur emploi. «

Pourquoi la SOPFEU? À cela, Gatien Carré répond : « On a l’adrénaline, on a le voyage, on a vraiment l’environnement forestier à protéger et connaître toute la dynamique des feux, je trouve ça vraiment intéressant. »

Liste des entreprises participantes

Arbec, Bois d’oeuvre inc.

Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale – Cedfob

Groupe Mactech inc.

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts – Secteur gestion du territoire public

Coopérative forestière La Nord-Côtière

Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et

des Parcs – Direction du contrôle environnemental de la Côte-Nord

Produits forestiers Résolu

Hydro-Québec

Association forestière Côte-Nord

SOPFIM

Groupement Agro-Forestier Côte-Nord

Englobe

SOPFEU