Le projet d’un nouveau skatepark deviendra réalité à Sept-Îles

Bonne nouvelle pour les amateurs de planche à roulettes, de BMX ou de trottinette à Sept-Îles. La Ville a obtenu un montant de 450 000$ de la part de la Société du Plan Nord pour la construction d’un nouveau skatepark extérieur.

Cette somme vient confirmer que le projet va se réaliser, indique le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré.

Lors du dépôt des prévisions budgétaires 2023, la municipalité avait prévu une somme de 1M$ pour le projet.

« On avait budgété un montant de 1M$ qui provenait uniquement des coffres de la Ville de Sept-Îles. Avec un montant de 450 000$, ça réduit le fardeau fiscal des Septiliens », affirme le maire. Il ajoute que cette somme pourrait également contribuer à faire face à tout dépassement de coût.

La Ville a procédé à un appel d’offres en 2022 pour les plans et devis, mais aucune entreprise n’avait soumissionné. Steeve Beaupré espère que la prochaine sera la bonne.

Le projet d’un nouveau skatepark extérieur à Sept-Îles est né de la mobilisation d’un comité citoyen. Ses membres avaient déposé une pétition avec 700 noms au conseil municipal, à l’été 2021.

« C’est un soulagement de voir que la Société du Plan Nord octroie un si gros montant. Ça vient bonifier le projet de la Ville. C’est la cerise sur le sundae », affirme Samuel Guay, membre du comité.

L’actuel skatepark est situé derrière le Centre socio-récréatif. Le comité le jugeait non sécuritaire et non adapté aux différents besoins de ses utilisateurs.

Steeve Beaupré souligne que le projet démontre l’impact et l’efficacité de la mobilisation citoyenne.

« Quand les gens se mobilisent, c’est l’exemple parfait que cela fait avancer les choses », note-t-il.

L’emplacement du nouveau skatepark n’est pas encore déterminé. Des discussions entre les élus se tiendront à ce propos.

Le parc devrait avoir une grandeur de 3 000 m2.

« C’est un espace considérable qui donne plusieurs possibilités pour améliorer l’offre aux différents utilisateurs », estime Samuel Guay.

Le maire espère que le projet puisse se réaliser en 2024.