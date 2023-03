Une Nord-Côtière à la finale de Miss Canada 

Après avoir surmonté plus d’obstacles que jamais, Kerry-Anne Ouellet souhaite laisser 2022 derrière elle. La jeune femme de Chute-aux-Outardes veut aujourd’hui profiter de chaque occasion hors de sa zone de confort, comme sa participation à titre de finaliste au concours Miss Canada 2023.

Ne manquer aucune occasion de faire ce qu’elle aime et de se dépasser, c’est ce qui a poussé Kerry-Anne Ouellet à s’inscrire à Miss Canada. « Mon année 2022 a été épouvantable », se confie-t-elle. Elle a dû faire plus d’un deuil avant de repartir du bon pied en 2023.

Kerry-Anne Ouellet s’est séparée après une longue relation, en plus de voir ses parents prendre aussi des chemins différents. Le plus difficile pour elle cependant, c’est lorsqu’à l’été 2022, sa meilleure amie s’est enlevé la vie. Une période d’incompréhension, d’interrogations et de remise en question a suivi cette dure épreuve.

« Quand une personne près de toi s’enlève la vie, ça te fait aussi te remettre en question. Tu pognes un bon gros trou de noirceur et tu demandes vraiment : est-ce que moi je suis bien? Avec tout ce que j’avais vécu, je me suis remise en question », précise la jeune femme.

Un point tournant lui permet ensuite de regarder vers l’avant. « À un certain moment, je suis allée voir mon médecin qui n’avait rien à me prescrire autre que du temps », indique-t-elle. Durant cette période, elle a reçu un coup de fil de son employeur actuel lui offrant un poste sans qu’elle s’en attende.

« Je pense que le train passe là et j’ai pas le choix de sauter dedans », déclare Kerry-Anne qui change d’emploi et qui a plus que jamais la volonté d’essayer de nouvelles choses. « Tout a bouleversé. On dirait que tout ce qui arrivait comme nouveau défi, je me devais de le faire, j’avais besoin de le faire », poursuit-elle.

Elle continue en affirmant : « Oui, ça te donne doublement l’envie de vivre pour cette personne-là. Et c’est elle qui a fait le déclic de tout ça. Quand j’ai eu la réponse du concours, je lui ai dit : toi, je sais que tu es en arrière de ça! »

Une aventure inattendue

Jamais elle ne pensait que Miss Canada serait une révélation pour elle. « Je me suis un peu fait prendre à mon propre jeu », lance Kerry-Anne. C’est après avoir lu un article avec une participante de La Baie que la jeune femme a rapidement été interpellée par son contenu.

« Je ne connaissais pas vraiment ce genre de concours. Même à mon âge, on est encore un peu dans la vieille mentalité que c’est seulement axé sur le physique et ce genre de stéréotype », déclare-t-elle.

En revanche, elle y découvre une profondeur qui vient la rejoindre, faisant référence à la personnalité qui est mise de l’avant. « Dans l’article, elle décrivait bien que c’est un concours qui est axé sur la personnalité, l’attitude, l’esprit de camaraderie, la façon de se démarquer et surtout sur les personnes qui veulent faire une différence pour un organisme ou une cause importante », indique Kerry-Anne.

Sans le dire à personne, elle s’informe sur Miss Canada et s’inscrit en cachette.

Après un échange par courriel, elle reçoit une confirmation de sa participation. « On m’a demandé de quoi j’étais le plus fière de m’être relevée. Moi j’ai simplement répondu que c’est mon année 2022 », lance la jeune femme de 28 ans.

« Je suis fière de m’être relevée de ça. Si 2023 m’a prouvé quelque chose jusqu’à présent, c’est que quand tu atteins le bout, il y a réellement des belles choses qui t’attendent. J’ai terriblement une grosse envie de vivre et de sortir de ma zone de confort », ajoute-t-elle.

Son passage à Miss Canada sera également sa chance de soutenir le Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord.

Pour l’aider à couvrir les frais reliés à sa participation à Miss Canada, Kerry-Anne a fait appel à Jean-Philippe Ouellet de la distillerie Québec North Shore (QNS) de Chute-aux-Outardes. Ses partenaires et lui ont tout de suite embarqué dans son projet et QNS est devenu le commanditaire majeur de la Nord-Côtière. Jean-Philippe Ouellet lui a alors lancé à la blague : « Pourquoi pas, ça serait drôle de voir une fille de la Chute avec une couronne! » Photo courtoisie

Syndrome de l’imposteur

« J’ai eu l’impression d’avoir le syndrome de l’imposteur, parce que je me suis demandée pourquoi moi », indique Kerry-Anne Ouellet. « Je n’ai rien de spécial, je n’ai pas le physique d’un ange de Victoria Secret si je peux le dire comme ça », poursuit-elle. C’est à ce moment qu’elle se fait répondre qu’en 2023, la beauté de la femme n’est plus simplement jugée par son extérieur, mais par tellement plus.

« Je ne pensais vraiment pas que ça allait fonctionner ce concours-là », dit celle qui a vérifié le courriel plusieurs fois pour s’assurer que ce n’était pas un canular. Elle est même entrée en contact avec la gagnante de l’édition 2022 afin de lui poser des questions. Cette dernière a partagé à la Nord-Côtière des mots qui l’ont touchée droit au cœur : « Elle m’a dit : Arrête de sentir que tu ne mérites pas de te rendre là. Tu es à ta place. Arrête de t’en faire et donne-toi le droit de le vivre et de l’accepter. »

Le concours

Kerry-Anne Ouellet se déplacera à Brossard le 18 mai pour vivre cette expérience unique en son genre. « Oui, j’ai hâte et je veux en profiter rendue sur place », confie-t-elle. Pour le moment, il est possible de consulter son profil sur le site web de Miss Canada et de voter pour la jeune femme.

Le vote du public compte d’ailleurs pour 15 % de la note finale des participantes. « Ensuite, on va cohabiter ensemble là-bas puisque que 50 % de la note sera jugée pendant le séjour, pendant les activités en groupe, par exemple », précise-t-elle. Finalement, 35 % de la note sera évaluée lors du gala le 21 mai.