Le Tournoi Harold-Cyr – Olympique couronne ses champions

La 40e édition du Tournoi de hockey Harold Cyr – Olympique de Havre-Saint-Pierre appartient maintenant au passé. Elle s’est conclue dimanche à l’aréna Denis-Perron avec la présentation des finales.

Sur les dix-huit équipes au départ, dont une entièrement féminine, quatre revendiquent le titre de championnes, toutes de Havre-Saint-Pierre.

Deux des quatre finales se sont soldées par des blanchissages, des victoires de 3-0 pour les Vagues dans la classe Compétition sur Construction RICOR et pour Team Subway sur Relève BJB dans la catégorie Participation.

Les deux autres matchs ultimes ont été remportés par les Boys, 4-2 sur Construction Polaris dans la classe Village A, et 6-2 par Point S sur les Black Bears de Nutashkuan dans le Village B.

Un peu plus de 10 000$ ont été remis en bourses aux formations gagnantes et finalistes. Au niveau des honneurs individuels, toutes catégories, le titre de meilleur joueur défensif (trophée Serge Noël) a été décerné à Jeffrey Theriault (Team Subway) et celui de meilleur joueur offensif (trophée Steeve Cormier) à Alex Sills (Les Vagues), qui hérite de cette récompense pour une deuxième édition de suite.

Le prochain tournoi de hockey adulte dans l’est de la Côte-Nord est la Classique du Printemps à Sept-Îles du 30 mars au 2 avril.