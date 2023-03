La Cayenne Tania Boulet publie un 15e roman jeunesse

L’auteure bien-aimée des adolescents Tania Boulet, originaire de Havre-Saint-Pierre, vient de publier son 15e roman aux Éditions Québec Amérique. Le roman Un pas à la fois aborde de grands questionnements existentiels de la réalité des adolescents.

Son nouveau roman jeunesse met en scène Brianne, une adolescente en peine d’amitié et en quête de nouveaux repères. La jeune qui doit vivre encore une fois le déménagement d’une amie éprouve beaucoup de difficulté à surmonter cette épreuve.

L’auteure croit que les jeunes vont se retrouver facilement dans ce roman, puisque le personnage principal a une vie tout à fait « ordinaire » à laquelle n’importe qui peut s’identifier. De plus, son style d’écriture criant de vérité, lorsqu’elle raconte les situations du quotidien, évoque la réalité qui vient chercher le lecteur.

Ce roman se démarque des autres, puisqu’il met de l’avant une histoire d’amitié. L’histoire d’amour est un peu plus discrète dans cette histoire.

L’auteure aborde la grossophobie, l’estime de soi et les relations difficiles avec les parents.

Les romans de Tania Boulet démontrent que les épreuves peuvent nous faire grandir.

L’adolescence

L’auteure qui exerce aussi le métier de physiothérapeute aime beaucoup écrire des romans jeunesse. Elle aime aborder les émotions de comment on se sent à l’adolescence, les insécurités, les premières histoires d’amour.

« C’est une période de la vie qui est assez émotive. C’est assez chargé à ce niveau-là et ça donne quelque chose d’assez riche avec quoi travailler », explique-t-elle.

Celle qui a débuté l’écriture de son premier roman à l’âge de 16 ans raconte qu’il était normal pour elle d’écrire pour les adolescents à ce moment. Continuer la rédaction de romans jeunesse allait de soi, puisqu’elle a développé une expérience d’écriture pour cette catégorie de lecteurs.

Résumé du roman

Brianne est (encore !) en peine d’amitié. Sans repères, elle se laisse convaincre par sa mère un peu trop obsédée par les régimes de rejoindre le club de course de son école. Là, elle fait la rencontre d’une animatrice à la vie culturelle très enthousiaste, d’une fille qui n’arrête pas de vouloir lui parler, et de Nick… le plus beau gars de l’école. Et alors ? Brianne a décidé que les amis, c’était fini, et qu’elle peut très bien terminer son secondaire toute seule dans son coin. À chaque entraînement, un pas après l’autre, Brianne réalise que contre toute attente, rejoindre le club de course n’était peut-être pas la pire décision de sa vie…