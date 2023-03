Réouverture de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre

La bibliothèque qui était fermée depuis le 27 décembre à la suite d’un dégât d’eau, rouvrira ses portes au public dès le 21 mars.

« Nous sommes toujours en attente d’une date pour la livraison de certaines pièces à remplacer dans le système », mentionne Noémie Gauthier, directrice du Service des loisirs et de la culture.

« Comme le temps doux a permis de retirer les encombrants appareils de chauffage d’appoint et que les dommages sont surtout concentrés dans le plafond, nous avons décidé d’ouvrir la bibliothèque et de permettre aux gens d’en profiter en attendant les travaux » ajoute-t-elle.

Prendre note que la bibliothèque sera fermée le 20 mars afin de procéder au réaménagement du comptoir de prêt.

Les heures d’ouverture sont : de midi à 20h du lundi au mercredi, de 9h à 18h les jeudis et vendredis et de 9h à 17h le samedi et le dimanche.