Phil Roy, le crabe heureux, présente Philou

Après avoir brûlé les planches de la scène avec son premier spectacle, Monsieur, dans lequel il démontrait toute l’étendue de son talent, c’est un Phil Roy avec plus d’introspection qui se présentera sur la Côte-Nord, du 23 au 25 mars.

Phil Roy sera de passage pour présenter son deuxième one-man-show, Philou.

« La thématique que j’aborde est la famille », lance celui qui a accueilli son premier enfant l’année dernière. « Mais ce n’est pas un show sur le fait que je sois devenu père. Je présente ma vision de la famille, autant celle dans laquelle on naît que celle qu’on décide de fonder, en faisant des enfants, ou en créant des amitiés qui deviennent rapidement comme de la famille ».

Philou est, habituellement, un surnom que seulement la famille et les proches de l’humoriste emploient.

« […] Mais mon show est tellement proche de ma personne, j’ai l’impression que les gens vont me connaître assez [après le spectacle] pour pouvoir m’appeler Philou, c’est pour ça que le show porte ce nom », explique-t-il.

Phil Roy sera en représentation à Forestville, Baie-Comeau et Sept-Îles, les 23, 24 et 25 mars.

Du tac au tac (ou presque)

Phil Roy en sera à sa troisième apparition sur la Côte-Nord en tant qu’humoriste professionnel. Pour l’occasion, nous lui avons proposé de sortir des sentiers battus et de mettre à l’épreuve ses talents en improvisation.



Si on te déposait, à ce temps-ci de l’année, en plein Nitassinan, territoire ancestral de la Nation innue, et que tu avais seulement à ta disposition ce que les Innus avaient à l’époque (du thé, de la farine, des outils de chasse et de pêche, ainsi que des peaux et des fourrures pour le campement), combien de temps penserais-tu être capable de survivre ?

Clairement moins longtemps que ce que j’aimerais ! Mais depuis 2019, je me suis donné comme défi de mieux connaître ce que la nature peut m’amener. Je me suis acheté un camp qui n’est pas branché à l’électricité, je m’informe sur les énergies renouvelables, je m’éduque sur la pêche et les différences entre les poissons. J’aimerais vraiment ça être capable de rester dans le bois un bon bout de temps !



Si tu avais à choisir ton animal totem parmi les fruits de mer, quel serait ton choix ?

Wow, parmi les fruits de mer !? Je pense que je serais un crabe heureux, comme Sébastien dans La petite sirène ! Je trouve que le crabe se prend moins pour un autre que le homard ; tu manges du homard et les gens te trouvent dont princier, alors que le crabe est moins chic, plus tannant à décortiquer, mais la chaire est tellement bonne !



Quelle « machine » choisirais-tu si tu avais à te rendre de Tadoussac à Blanc-Sablon en urgence pour sauver Gus, ton chien ?

Je pense que je suis Team BRP, je prendrais un skidoo de hors-piste, quelque chose avec un long pont. J’aimerais ça croiser des petits valons en chemin, je pourrais accrocher mon snow en arrière si je ne suis pas tout seul.



Si tu étais pêcheur en haute mer et que tu te retrouvais pris dans un ouragan, sur le dos de quel type de baleine préférerais-tu te sauver ?

La première qui passe man ! Je serais en boule dans le fond du bateau à me faire bardasser de tous les côtés, je ne donnerais pas cher de ma peau !



La dernière question a été proposée par les élèves de secondaire 2 du groupe 23 de l’École Jean-du-Nord. Que penses-tu de nos routes lorsque tu fais le trajet jusqu’ici ?

C’est donc bin nice que des élèves aient préparé une question ! La route est juste fantastique, c’est entouré de bois, on a des vues incroyables. J’aimerais ça être là pendant une grosse tempête en hiver ! Mais ce que j’aime le plus, c’est que le bois et les cours d’eau se marient tellement bien, c’est vraiment apaisant.