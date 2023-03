La livraison, une problématique nord-côtière

En plus des difficultés à obtenir les pièces qui touchent beaucoup de commerçants, les problématiques de transports sont plus grandes qu’ailleurs sur la Côte-Nord.

« C’est ridicule les prix du transport interne au Québec. C’est vraiment le manque de main-d’œuvre qui affecte les transporteurs. Je ne peux pas m’imaginer comment ça coûte pour amener un chargement sur la Côte-Nord! », déclare Leandro C. Coelho spécialiste en gestion de la chaîne d’approvisionnement et professeur à l’Université Laval.

Le coût des livraisons, Dominic Larouche de la quincaillerie Lauremat, en est bien conscient. Une livraison par camion qui lui coûtait autour de 1 800$, il y a quelques années, est désormais à 3 000$. Pour limiter la hausse qu’il ne veut pas refiler aux clients, il s’assure que le camion soit rempli au maximum.

« Évidemment, des fois, les délais peuvent être augmentés », dit-il.

En plus des coûts, les délais de livraison sont à la hausse depuis quelques années.

« Avant le COVID, si on commandait des pneus de notre fournisseur avant 10h, le lendemain, on les recevait en fin de journée. Aujourd’hui, on parle de trois à cinq jours ouvrables », affirme André Bouchard, de Service de Pneu PJL.

La situation est similaire pour Samuel Poulin de Pneu SP.

« Les tempêtes qui touchent la route 138, ça nous affecte beaucoup. Quand on sait qu’il y a une tempête hivernale qui s’en vient et qu’on a des pièces à commander, on sait que le transport va être affecté et qu’il va y avoir des délais supplémentaires », affirme-t-il.

Il ajoute que le manque de main-d’œuvre est souvent en cause, pour expliquer les problématiques de livraison. Il y a un manque de chauffeurs et de travailleurs pour décharger les camions.

Des solutions

Pour tenter de diminuer les coûts et les délais de livraison, le professeur Coelho pense que la solution passe par une collaboration entre les entreprises.

Par exemple, plusieurs entreprises manufacturières dans un même parc industriel qui font tous affaires avec une compagnie de livraison différente doivent attendre un certain temps avant d’avoir un chargement complet à expédier.

Il propose aux entreprises de travailler ensemble en faisant affaire avec une seule compagnie de livraison.

Au lieu d’attendre quelques jours avant de pouvoir faire expédier la marchandise, les entreprises pourront l’envoyer rapidement, puisque le camion sera rempli.

« Les prix seront moins élevés, parce qu’on divise les charges. De plus, ils peuvent envoyer rapidement leur chargement », explique Leandro C. Coelho.

« Cette collaboration, coopération et mutualisation, montre qu’il est possible de faire mieux au niveau des livraisons que ce que l’on fait aujourd’hui », ajoute-t-il.