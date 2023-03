Encore des problèmes avec les chaînes d’approvisionnement

La Ville de Sept-Îles a été touchée par le manque de matériaux. Les travaux de la nouvelle SPCA ont pris du retard, parce que l’entrepreneur est en attente de recevoir des fenêtres. Le déménagement qui était prévu à la fin du mois de février a été repoussé au mois de mai.

La situation a été similaire avec le hangar municipal, qui devait être terminé à la fin octobre. Il a finalement été complété en janvier, en raison de retard au niveau des matériaux.

Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles, affirme que les délais de livraison sont plus longs, mais qu’ils sont en mesure de gérer la situation.

« Par exemple, il y a certaines pièces d’agrégat (matériaux granulaires) que ça prenait deux ou trois jours à obtenir avant. Maintenant, ça prend peut-être une semaine pour les obtenir. Généralement, oui, on a certains délais de plus, mais on est capable de pallier cela », indique M. Gwilliam.

Le constat est similaire chez Construction & Expertise PG. L’entreprise est présente dans les domaines de la construction lourde, du génie mécanique, des travaux civils et de la réparation d’ouvrages en béton armé. Les délais pour obtenir certains matériaux ou pièces ont commencé à diminuer, constate, Sébastien Tessier, vice-président pour l’entreprise.

« Pour les pièces, c’est vraiment moins pire au niveau des délais comparés à la même période l’an dernier, mais ce n’est pas revenu comme avant la pandémie », indique-t-il.

La clé est vraiment au niveau de la gestion de projet, pour s’assurer d’avoir toutes les pièces et matériaux à temps, selon lui.

Certaines pièces encore difficiles à obtenir

À la quincaillerie Lauremat de Sept-Îles, le propriétaire, Dominic Larouche, constate que toutes les pièces qui demandent une certaine confection comme les fenêtres ou certains types de contre-plaqué peuvent être plus longs à obtenir.

« Ça reste possible de trouver le matériel nécessaire, mais c’est les délais qui ont augmenté dans certains cas », explique Dominic Larouche.

Toutefois, il affirme que la chaîne d’approvisionnement pour la plupart des objets a été rétablie.

« On n’est plus dans la situation de 2020, où on manquait de marteaux, par exemple. Le matériel rentre et les fournisseurs ont des produits en réserve », affirme-t-il.