Un projet d’agrandissement pour la Villa Port-Cartier

La Résidence Villa Port-Cartier souhaite faire passer son nombre de places de 14 à 25, grâce à un agrandissement.

Voilà plus de trois ans que le conseil d’administration travaille sur ce projet. Un contrat a été passé avec le CISSS Côte-Nord, pour que la Villa obtienne 11 nouvelles places. Parmi celles-ci, l’une d’entre elles servira comme service de répit pour les proches aidants voulant un peu de repos.

Le projet est estimé à environ 3M$. Près de la moitié, du financement a déjà été trouvé. Les démarches se poursuivent et le président du CA de la Villa Port-Cartier, Jacques Lajoie, lance un appel aux entreprises pour qu’elles participent financièrement au projet.

L’objectif actuellement est que l’agrandissement soit complété à l’automne 2024.

Jacques Lajoie affirme que ce projet viendra répondre à une demande importante en ce qui a trait aux logements pour aînés à Port-Cartier.

« Il y a un besoin à Port-Cartier. Notre directrice passe son temps à recevoir des demandes pour savoir s’il y a des places de disponibles », déclare M. Lajoie qui s’implique au sein du conseil d’administration depuis 11 ans.

La Villa compte sur une équipe d’employés de 15 personnes.

Logements pour aînés

L’agrandissement de la Villa Port-Cartier est bien accueilli par le Comité le comité RPA (résidence pour personne âgée), pour augmenter le nombre de logements pour cette clientèle à Port-Cartier.

Le Comité poursuit ses actions pour atteindre ce but. Dans cette optique, Développement économique Port-Cartier procède à une mise à jour de l’étude, datant de 2016, des besoins des personnes âgées pour les logements.

Il s’agira d’un argument de plus pour convaincre de potentiels investisseurs privés à venir à Port-Cartier construire une RPA.

« Quand on arrivait devant des promoteurs, on avait des chiffres de 2016. Ils voulaient des données plus à jour. C’est certain qu’avoir des chiffres plus récents va nous aider dans nos démarches auprès des promoteurs », explique Daniel Camiré, porte-parole du comité RPA.

Il se dit assez confiant que les efforts du comité porteront fruit. Il déclare avoir rencontré des promoteurs « sérieux» et qu’avec le contexte économique actuel, l’objectif de voir construire une résidence pour aînés pourrait bien être atteint.

M. Camiré rappelle que malheureusement, des aînés qui souhaitaient rester à Port-Cartier sont partis, notamment pour Sept-Îles, faute de logements répondant à leurs besoins.

Pour favoriser la réalisation d’un projet de résidence pour aînés, le conseil de Port-Cartier devrait bientôt voter un règlement qui permettra au promoteur d’avoir une exemption de taxes sur cinq ans. Auparavant, le règlement prévoyait une exemption de taxes les trois premières années, ainsi qu’une diminution de 50% pour les deux années suivantes. Cette mesure devrait être votée dans les prochains mois lors d’une séance.