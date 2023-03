Le Festival de la Chanson de Tadoussac est à la recherche d’une nouvelle direction générale

Le directeur du Festival de la Chanson de Tadoussac Julien Pinardon quitte son poste après plusieurs années de loyaux services. Une nouvelle direction générale sera appelée à prendre la relève après l’édition 2023.

Le Festival de la Chanson de Tadoussac, qui s’apprête à dévoiler sa programmation dans les prochaines semaines, a récemment mis une offre d’emploi en ligne pour sa direction générale.

La nouvelle est toutefois bonne pour l’organisation et les festivaliers, qui pourront profiter de l’expertise de son actuel directeur général jusqu’à la conclusion de l’édition de cette année et la transition vers une nouvelle direction.

Directeur général depuis 2017, Julien Pinardon a grandement contribué à faire rayonner le Festival de la Chanson de Tadoussac partout au pays et à l’international. Photo Le Charlevoisien

Julien Pinardon avait pris la relève de son prédécesseur Charles Breton en 2017. « Il travaillait déjà depuis plusieurs années pour Festival avant d’être directeur », dévoile Anne-Christine Guy, responsable des communications pour le Festival de la Chanson de Tadoussac.

« Julien est quelqu’un de toujours présent et disponible pour l’équipe, en plus d’être super travaillant », soutient Anne-Christine Guy. « Il est aussi très présent pour aider tout le monde, et il a une belle générosité. C’est sûr qu’il va nous manquer », conclut-elle.

Le Festival de la Chanson de Tadoussac célébrera sa 39e édition du 15 au 18 juin.

